Iglesias ironiza y pide a Sánchez que no reclame también la abstención de Vox

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha ironizado hoy al pedirle "por favor" al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que no reclame también la abstención de Vox como ha hecho previamente con el PP y Ciudadanos.

Pablo Iglesias se ha pronunciado así durante su intervención en el Congreso de los Diputados en la que ha recordado que "desde el minuto uno" planteó a los socialistas pactar un gobierno de coalición de izquierdas a los que ellos, ha reprochado, han respondido desde entonces "con excusas".

El líder de Unidas Podemos ha reprochado además al presidente del Gobierno en funciones que, en lugar de negociar, haya propuesto una reforma del artículo 99 de la Constitución Española que permita que una fuerza política pueda formar gobierno sin ponerse de acuerdo con el resto de partidos. "Si los ciudadanos votan a diferentes fuerzas políticas, lo que están diciendo es que no quieren gobiernos de partido único", ha dicho Iglesias.

Iglesias también ha advertido a Sánchez de que no puede aceptar ser un "mero decorado" en el Gobierno de coalición que ambas formaciones negocian y del que depende el sí de sus 42 diputados a la investidura del candidato socialista.

"Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes y no nos propongan ser un mero decorado porque no lo podemos aceptar", ha dicho Pablo Iglesias, quien también ha avisado de que los ciudadanos no perdonarían un adelanto electoral.