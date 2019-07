La pulla viral del alcalde de Valladolid a Santiago Abascal

Óscar Puente, alcalde de Valladolid, es de esos políticos con una cuenta de Twitter afilada. Puente ya protagonizó una polémica hace unos meses cuando desveló en su cuenta el caché de Rosalía cuando un usuario le recriminó que no la contratase para las fiestas de Valladolid.

Abascal se queja mucho de los impuestos. Parece olvidarse que lleva viviendo de ellos toda su vida, pues no ha ganado un céntimo de la actividad privada jamás. — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 22, 2019

Este lunes Puente ha vuelto a acaparar la atención después de criticar al líder de Vox, Santiago Abascal, por su comentarios sobre los impuestos. "Abascal se queja mucho de los impuestos", escribió Puente. "Parece olvidarse que lleva viviendo de ellos toda su vida, pues no ha ganado un céntimo de la actividad privada jamás".

El comentario del alcalde de Valladolid tuvo miles de "me gustas" y de compartidos. También muchos comentarios. Algunos seguidores de Abascal le recordaron que en las filas del PSOE también hay "muchos" diputados que no han trabajado en el sector privado. Puente no ha dudado en recordar que no tiene nada contra los que han dedicado su vida laboral al sector público sino a las críticas de los impuestos de Abascal.