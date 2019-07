Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp

Desde que naciera en febrero de 2009, WhatsApp ha ido creciendo hasta convertirse en la plataforma de mensajería multimedia por excelencia. Una aplicación de telefonía móvil, que sería adquirida por Facebook en octubre de 2016 a cambio de cerca de 22.000 millones de dólares, mediante la que podemos comunicarnos en tiempo real con nuestros contactos a través de mensajes, vídeos o notas de voz.

Desde ese preciso instante, la plataforma de mensajería instantánea ofrece a sus usuarios la posibilidad de eliminar mensajes e incluso bloquear llamadas y contactos. Una opción mediante la que dejarás de recibir los mensajes, las llamadas y las actualizaciones de estado de aquellas personas que ya no te interese tener en tu agenda. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo bloquear a un contacto?

Cómo bloquear a alguien en WhatsApp

Para ello, tan solo tienes acceder a tu cuenta de WhatsApp y pulsar sobre el botón de Menú. A continuación, dirígete a Ajustes, Cuenta y Privacidad hasta llegar a Contactos bloqueados. Una vez allí, presiona sobre el icono para añadir contacto y selecciona a aquella persona a la que no te interese volver a tener entre tus contactos nunca más.

Pero esta no es la única opción. También podrás bloquear a un contacto a través de terceras opciones. Desde abrir el chat con el contacto, presionar sobre su nombre y pulsar sobre la opción 'Bloquear' hasta tocar el botón de menú, dirigirte hasta la opción 'Más' y bloquear todos aquellos contactos con los que no quieras volver a hablar.

Consecuencias de bloquear a alguien en WhatsApp

En caso de que hayas bloqueado a un contacto, no recibirás mensajes, ni llamadas, ni actualizaciones de estado del contacto en cuestión. Por otro lado, tu información de conexión, tus actualizaciones de estado y los cambios de tu fotografía del perfil dejarán de ser visibles para esa persona.

A pesar de que tu número seguirá apareciendo en su lista de contactos, no podrá ponerse en contacto contigo a menos que tú quieras. Si quieres eliminar a un contacto, tendrás que hacerlo desde la libreta de contactos de tu teléfono. Una vez hecho esto, no podrás volver a hablar con este contacto través de la plataforma de mensajería multimedia a menos que lo vuelvas a guardar en tu libreta de direcciones.

Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp

De la misma manera que puedes bloquear a terceros contactos, otros pueden hacer lo propio contigo. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp? En la página de WhatsApp dedicada a las preguntas frecuentes, la compañía comparte una serie de indicadores de que un contacto te ha bloqueado en WhatsApp.

No puedo ver la foto de un contacto en WhatsApp

La primera de ellas, y tal vez la más práctica para saber si alguien te ha bloqueado, es comprobar su foto de perfil. Si hasta la fecha habías podido consultar la fotografía de tu contacto y, de pronto, te aparece la predefinida de WhatsApp, ese probable que te haya bloqueado. Para salir de dudas, trata de ponerte en contacto con esa persona. En caso de que todos los mensajes enviados se queden con un solo tic (mensaje enviado), es bastante probable que te haya bloqueado.

Si sale un segundo tic (que indica la entrega del mensaje), la persona que está al otro lado del teléfono no te ha bloqueado. Tan solo ha optado por eliminar su fotografía o, simplemente, no te tiene guardado como contacto. Si todavía no te ha contestado, no te preocupes. Es bastante probable que lo haga durante las próximas horas.

Así funcionan las confirmaciones de lectura. / WhatsApp

No puedo ver la última conexión en WhatsApp

Otro de los mejores indicativos para descubrir si algún contacto te ha bloqueado en WhatsApp es consultar su hora de última conexión en la pantalla de chats. Si has podido ver la hora de última conexión de tu contacto hasta hace bien poco y, de pronto, ha dejado de aparecer, han podido pasar dos cosas: que el usuario haya configurado la plataforma para ocultar esta información o que directamente te haya bloqueado.

De todas maneras, recuerda que si has ocultado tu información a terceros no podrás consultar la hora de última conexión de las personas que hayas añadido a la plataforma. Por lo tanto, si quieres ver la información de terceros contactos, te recomendamos que no ocultes la tuya propia. Para ello acude a los ajustes de privacidad de Android o iPhone, y configúralo de tal manera que puedas mostrar tu información a terceras personas.

No puedo hacer una llamada de voz en WhatsApp

Una de las opciones más eficaces para saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp es proceder a realizar una llamada de voz. En caso de que no puedas establecer conexión con dicha persona, podría significar que te ha bloqueado y que no tiene la intención de hablar contigo. Si quieres cerciorarte de que esto es así, vuelve a llamar.

Puede que hayas probado suerte en un momento poco oportuno o que el contacto no tuviera cobertura en esos momentos. De ser así, prueba a llamar otra vez. Si no da señal después de varios intentos, es más que probable que te hayan bloqueado en WhatsApp. Por lo tanto, será mejor que no sigas insistiendo porque no conseguirás nada.

No puedo agregar a un contacto a un grupo de WhatsApp

La plataforma de mensajería multimedia no te permite agregar a un contacto a un grupo de WhatsApp si este te ha bloqueado. En caso de que intentes hacerlo, la aplicación te explicará que se ha producido un error y que no tienes autorización para añadir a esa persona. Es decir, que te ha bloquedo o incluso eliminado de tus contactos y no está por la labor de recibir tus mensajes.

Para agregar a un contacto a un grupo de WhatsApp tan solo tienes que acudir a uno de tus grupos ya existentes y pulsa sobre el nombre del mismo. A continuación, podrás ver los usuarios que forman parte del grupo y, en caso de que seas administrador, te permitirá añadir nuevos integrantes. Si te permite añadirlo, todavía te guarda en tus contactos. En caso contrario, te ha eliminado y no quiere saber nada sobre ti.

En definitiva, WhatsApp cuenta con un gran número de indicadores que te ayudarán a descubrir si alguien te ha bloqueado en la plataforma o no. En caso afirmativo, te recomendamos que dejes tranquila a esa persona y que sigas adelante con tu vida. No la escribas por terceras vías ni la llames a su número personal. Si no quiere hablar contigo, tampoco va a responder a tus mensajes.

El uso de WhatsApp en España



A día de hoy, WhatsApp cuenta con más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo. De todos ellos, 25 son españoles, quienes han quedado rendidos ante una aplicación que les permite comunicarse con terceros tanto a través de mensajes de texto como de notas de audio, llamadas o videollamadas. ¿Hasta dónde podrá llegar?

Según el Estudio anual de redes desarrollado por IAB Spain, la edad media de los usuarios españoles de WhatsApp es de 38,1 años. Una aplicación, que es más utilizada por mujeres que por hombres, 52 frente a 48 por ciento, que suele a ser consumida a través de un teléfono móvil (88%). En definitiva, una plataforma de mensajería que ya forma parte de nuestro día a día.