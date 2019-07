El primer examen del nuevo Atlético de Madrid

No hay un título en juego, ni puntos, pero no será un partido cualquiera pese a estar en la pretemporada. El primer gran derbi del año se juega en verano y fuera de España. Real Madrid y Atlético de Madrid miden sus fuerzas la madrugada de este sábado en un duelo que ya ha derivado a un clásico del fútbol español y europeo y que servirá para testar la evolución de ambos en la preparación para otra campaña exigente para ambos. Dos rivales históricos frente a frente en plena preparación para otro curso exigente en el que ambos lucharán por los títulos en todas las competiciones. Poco importará el momento de forma y el juego de cada uno y por un día primará el resultado y el honor de ganar al gran rival aunque sea en un torneo de verano.

Simeone ya avisaba días atrás que no hay mejor preparación que un partido exigente ante los mejores rivales del mundo en una fase en la que se busca una identidad clara de juego y corregir los errores. Es el momento de las pruebas aunque se esperan pocas dado el rival que estará enfrente. Por un día, los amistosos de verano cogen visos de partido serio, como si de una final se tratase con ese plus de motivación que enmarca este tipo de encuentros. Un derbi de lujo en un escenario extraordinario como el Metlife Stadium de New Jersey, que se vestirá de gala para la ocasión.

Será el primer gran examen para Simeone y el nuevo proyecto rojiblanco. Será el primer partido serio para Joao Félix, un test para ver la capacidad de entendimiento de la dupla formada por Morata y Costa, la sociedad llamada a marcar la diferencia a nivel ofensivo pero, sobre todo, un partido para medir la solidez de la defensa rojiblanca tras la mutación de este verano. Conseguir una defensa fuerte es una de las obsesiones del Cholo para este curso tras el cambio radical que ha sufrido el equipo en una de las parcelas más sensibles y está ante su primera gran prueba.

Marcos Llorente podrá jugar porque su expulsión no acarrea suspensión de un partido tras prosperar el recurso rojiblanco ante la organización de la Internacional Champions Cup. El partido frente al Real Madrid, junto al que disputará ante la Juventus el próximo 10 de agosto en Estocolmo, es el plato fuerte de la pretemporada rojiblanca.