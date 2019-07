El 'hombre pájaro' se cae al agua al atravesar el Canal de la Mancha

Después de haber impresionado al mundo como "soldado volador" durante el desfile del 14 de julio en París, Franky Zapata ha tratado de hacer este jueves otra hazaña. Cruzar el Canal de la Mancha sobre su plataforma de 5 turbo-reactores, pero ha fracasado. Se ha caído al agua cuando se posaba sobre el barco donde tenía que repostar a mitad del trayecto hasta Dover.

"Zapata está sano y salvo pero muy fastidiado", ha dicho su equipo pocos minutos después de haber despegado con éxito de la playa próxima a Calais. El oleaje ha desestabilizado la plataforma de aterrizaje donde debía repostar carburante y Zapata se ha precipitado en el agua.

El inventor francés Franky Zapata posa junto al Flyboard. / PASCAL ROSSIGNOL (REUTERS)

"No me siento nada mal, pero estoy nervioso", relataba pocas horas antes de despegar a La Provence. Este excampeón de esquí acuático consideraba que no era un vuelo arriesgado, pero si un “reto deportivo, físico y técnico”. Sobre todo, porque esta vez iba cargado a la espalda con una mochila llena de queroseno para repostar. Y porque el flybord, el artilugio inventado por él mismo volaba hasta hace una semana solo 8 ó 9 km y esta vez tenía que recorrer 36.

Como estaba previsto ha llegado a alcanzar un vuelo de 140km/h. Y a una altura de 20 metros del nivel del agua. Es decir ha tenido que esquivar barcos y transbordadores de todo tipo, lo que constituye uno de los mayores desafíos porque el Canal de la Mancha es el trayecto marítimo con más tráfico del mundo.

Se había propuesto cruzar a Gran Bretaña justo este 25 de julio, justo 110 años después de la primera travesía en avión de Canal de la Mancha realizada por Louis Blériot. "Volar ha sido siempre mi sueño pero me rechazaron en las pruebas para ser piloto de avión por ser daltónico", había confesado este deportista de tesón probado y que volverá a intentarlo.