Manuela Carmena, ¿ministra de Pedro Sánchez?

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, cree que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reúne el perfil adecuado para tener una responsabilidad en un Gobierno de España. Sánchez ha admitido que no llegó a hablar con ella sobre esta posibilidad, pero a la pregunta en una entrevista en Telecinco de si hubiera fichado a Manuela Carmena para un cargo ministerial, Sánchez ha dicho que él siempre ha estado abierto a independientes de reconocido prestigio. "No había pensado en la exalcaldesa de Madrid pero es una persona de una talla que aprecio en lo personal y respeto en lo político. No es descartable", ha señalado. No obstante, ha insistido en que lo importante es que haya Gobierno pronto y se ha comprometido a ponerse a trabajar ya para ello.

Jueza y buena gestora de lo público

El nombre de Carmena ya sonó hace unas semanas, en plenas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno. Entonces, la portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, aseguro que no vetarían el nombre de la exalcaldesa si Sánchez la proponía para una tarea ministerial.

Manuela Carmena es magistrada jubilada y ha demostrado ser una buena gestora de la cosa pública mientras ha sido alcaldesa de Madrid: su ayuntamiento cerró 2018 con una deuda pública de 2.700 millones cuando a mediados de 2015 era de 5.637 millones.