HBO responde a la petición de rehacer la última temporada de 'Juego de Tronos'

Ya han pasado más de dos meses desde que acabara Juego de Tronos y todavía son muchas las personas que no han sido capaces de digerir su final. Entre ellas, las cerca de dos millones de personas que firmaron una petición a través de Change.Org para que los productores de la serie rehicieran el final, aclamado por muchos y vapuleado por otros tantos.

Una petición que ha llegado hasta el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, quien ha reconocido, en declaraciones al medio especializado Variety, que la cadena no tiene ninguna intención de hacer un remake de la última temporada de Juego de Tronos con nuevos guionistas: "Creo que la petición muestra mucho entusiasmo y pasión por la serie, pero no fue algo que tuviéramos en consideración seriamente".

Las consecuencias del éxito

Bajo su punto de vista, es muy complicado cerrar una serie del calibre de Juego de Tronos y recibir el apoyo unánime del público: "Las series de éxito tiene muy pocas cosas negativas, pero se me ocurre una. Cuando intentas darle un final, muchas personas tienen su propia opinión sobre cómo debería haber terminado. Creo que eso viene con el éxito".

Una opinión que se suma a la de otras como la de la actriz Sophie Turner, quien reconocía durante una entrevista para The New York Times que la petición era "una falta de respeto" para el equipo que ha trabajado una década en la serie: "La gente siempre tiene una idea en la cabeza de cómo quiere que termine la serie. Así que, cuando no es de su agrado, empiezan a hablar de ello y se rebelan".

El fin de una serie, el inicio de otra

Por lo tanto, y a pesar de que cerca de dos millones de personas firmaran la petición para rehacer la octava temporada, HBO no se plantea volver a grabarla. En la actualidad, la plataforma de vídeo en streaming trabaja en el desarrollo de la primera serie derivada del universo de Juego de Tronos, de la que dicen estar muy satisfechos: "El rodaje del episodio piloto ha terminado. Pinta muy bien. El reparto estuvo increíble y ya están ocupados en la sala de montaje".

Una precuela, que se desarrolla diez mil años antes de la historia original de Canción de hielo y fuego, que ahondará en "los horripilantes secretos de la historia de Poniente". Desde el verdadero origen de los caminantes blancos hasta la leyenda de los Stark. Una historia que, según confesaba la plataforma de vídeo enstreaming, "no es la que creemos conocer".