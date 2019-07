El PSOE esgrime la propuesta de IU para empujar a Podemos a la investidura

Líderes y altos cargos del PSOE han esgrimido este sábado la propuesta de IU para empujar a Unidas Podemos a que facilite un acuerdo programático con los socialistas sin necesidad de entrar en el Ejecutivo, con el que se logre desbloquear la investidura de Pedro Sánchez. Voces con peso en la formación socialista como la de su presidenta Cristina Narbona, la del líder del PSC Miquel Iceta o la del ministro de Cultura en funciones, José Guirao, quienes han asegurado que se explorarán vías de negociación, aunque han recordado a Podemos que "la oferta que se hizo ya no está sobre la mesa".

Lejos queda ya la lucha de sillones que ha monopolizado la fallida negociación de esta semana entre PSOE y Unidas Podemos que abocó al fracaso de la investidura de Pedro Sánchez. Se empieza hablar de programas, no de cargos.

O al menos esa es la letra de la propuesta de IU, que este viernes reclamó a la formación morada que, aunque el PSOE no vuelva a ofrecerles un gobierno de coalición en caso de una nueva investidura, intenten cerrar un acuerdo programático y así evitar el "riesgo innecesario e inasumible" de una repetición electoral.

Un planteamiento que ha calado entre los dirigentes socialistas, porque, como ha recordado Narbona, está en línea con lo que el PSOE ofreció al principio del proceso, es decir, "un gobierno socialista con un programa pactado con Unidas Podemos y un apoyo externo al Gobierno, igual que existe en Portugal o Dinamarca, con resultados muy positivos".

Eso busca el PSOE aunque, como ha precisado, "la propuesta de IU habrá que ver hasta donde cambia la posición de Unidas Podemos". El PSOE ha visto cómo, dos días después del fracaso de la investidura de Sánchez, ha sido el socio parlamentario de Podemos el que ha dado aire a una futura negociación.

Lo ha dicho el líder de los socialistas catalanes: "Ahora lo importante no son los reproches, es el futuro, y el futuro pasa por no bloquear la investidura y negociar contenido programático. Es el planteamiento que curiosamente he visto de IU", ha declarado Iceta. Por eso, ha apelado a Unidas Podemos a ser "pragmáticos" y "mirar al futuro" para facilitar la investidura de Sánchez con un acuerdo programático, la estrategia con mejor acogida en Ferraz.

"Todas las posibilidades están abiertas, las que ha planteado IU por supuesto, que sería llegar a acuerdos programáticos sin necesidad de estar dentro del gobierno", ha afirmado también el ministro de Cultura en funciones, que confía en tomar impulso con la propuesta de Izquierda Unida. En opinión de Guirao, entre la "inmensa mayoría" de los votantes de Unidas Podemos - entre los que figuran aquellos de IU- existe "bastante incomprensión" por la actitud de su líder, que "no ha hecho una lectura correcta de lo que querían los votantes y la mayoría de la sociedad española".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha pronunciado este sábado a través de Twitter sobre los acuerdos de gobierno entre formaciones políticas. Tras felicitar a sus compañeros de Navarra por el pacto alcanzado con el PSN, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra para la investidura de la socialista María Chivite, Iglesias ha escrito: "Cuando se negocia con tiempo y respetando al aliado, compartir responsabilidades es posible".

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha garantizado en una carta desde la cárcel que su formación no bloqueará una eventual investidura de Sánchez con el apoyo de Podemos, aunque el PSOE les ha "ninguneado" y les trata como "un adversario a batir".

En la carta, difundida por ERC, Junqueras se refiere a la fallida investidura del líder socialista y asegura que aunque los socialistas les quieren "arrinconar" y les han "provocado", porque les quieren "enfadados, irritados y aislados", los republicanos seguirán con la "mano tendida, pase lo que pase".

Por su parte el PP, que, a través de su vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha cargado contra el PSOE al manifestar que el problema para la investidura no esta fuera sino que tienen los propios socialistas "y que se llama Pedro Sánchez".

"Que no busquen fuera del PSOE, el problema está dentro", ha manifestado la dirigente popular, que ha querido dejar claro que el problema es que el país "es rehén de los egos y soberbia de una izquierda que es incapaz de llegar a acuerdos".