Compañeros y amigos se despiden de Eduardo Gómez en las redes sociales

Se van a partir de risa ahí arriba...

Jop 😞

Gracias por tu vida ❤️#EduardoGómez pic.twitter.com/6cN4MMq0fC — Rozalén (@RozalenMusic) July 28, 2019

Nos ha dejado mi amigo Eduardo Gómez, a los 68 años, un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano... y los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de Julio. DEP pic.twitter.com/bkKIbwvKZ6 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 28, 2019

Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Eduardo Gomez, gran actor y gran persona. D.E.P. pic.twitter.com/5GGPnYSGdd — Jorge y Cesar (@LosMorancos) July 28, 2019

Decías, “el humor no tiene ni puta gracia”. Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado. Gracias, Eduardo. D.E.P. pic.twitter.com/O4B1esSNxu — De la Iglesia (@alexdelaIglesia) July 28, 2019

No me lo termino de creer...

Hasta siempre Edu.

Fuiste un gran compañero de viaje, delante y detrás de las cámaras.

Te querremos siempre. pic.twitter.com/TqRHxqlkq1 — Christian Gálvez (@ChristianG_7) July 28, 2019