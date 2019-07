Marcos Llorente: "Estamos muy contentos por cómo salieron las cosas frente al Real Madrid"

El jugador del Atlético de Madrid ha comparecido con los medios de comunicación desde Orlando, antes del partido que les enfrenta al conjunto formado por los mejores jugadores de la liga americana: MLS -All Stars.

Es la primera vez que Llorente atiende a la prensa, después de la goleada ante su exequipo. El madrileño fue claro, y está muy contento de la imagen del Atlético de Madrid: "Estamos muy contentos de cómo salieron las cosas y del trabajo del equipo. Era un partido de preparación en el que nosotros vamos al cien por cien", aseguró el jugador del Atleti.

Además, se mostró orgulloso de cómo está preparando el Cholo el inicio de Liga, y del momento de forma de la plantilla, tanto los más experimentados como las nuevas incorporaciones: "Se han ido grandes jugadores, pero han venido jugadores muy buenos con la misma ambición y nosotros no pensamos en otra cosa que en empezar LaLiga y competir todos los partidos. Estamos haciendo unas semanas increíbles, trabajando mucho, acoplándonos al equipo y estamos muy contentos todos y con ganas de competir mañana ante el MLS All-Stars".

Vitolo, por su parte, habló de su papel para esta temporada: "No me doy por vencido. Quiero devolver al equipo la confianza que depositó en mí cuando me fichó", aseguró el jugador canario.