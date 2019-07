Muere una estudiante de 19 años al caer de una avioneta en pleno vuelo

Alana Cutland, una joven estudiante británica de 19 años, ha muerto al caer de un avioneta en pleno vuelo. La joven, matriculada en Ciencias Naturales de la Universidad de Cambridge, estaba de prácticas en la isla africana de Madagascar.

La prensa británica ha inormado del suceso, pero sin ofrecer demasiados detalles sobre las causas. The Telegrah señala que, de momento, no hay detenidos. El tabloide The Sun cuenta, citando fuentes de la policía local, que habría sido ella misma quien habría forzado la salida de emergencia 10 minutos después del despegue, cuando la aeronave sobrevolaba una zona de sabana.

En un comunicado de la familia recogido por The Guardian se describe a la joven británica como a "una talentosa bailarina con sed de descubrir el mundo". En declaraciones a la BBC, David Woodman, del centro Robinson College, en el que estudiaba la joven fallecida, asegura que están "profundamente en shock".

Según detalla The Sun, las autoridades locales han intentado localizar el cuerpo sin éxito y, de hecho, creen que no llegarán a encontrarlo porque la zona sobre la que ha caído es muy remota y está habitada por animales carnívoros.