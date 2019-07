El Tribunal de Cuentas estudiará si hay irregularidad contable en las tarjetas 'black' de la Comunidad de Madrid

La Cámara de Cuentas ha remitido al Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización del uso de tarjetas de crédito en la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2015 para, una vez analizado, decida si abre abre procedimiento por irregularidad contable. Lo hizo el pasado 24 de julio tras aprobarse por el Consejo del organismo autonómico y llevará el curso habitual, una vez el fiscal analice la documentación, las conclusiones y las alegaciones, la unidad fiscalizadora iniciará el proceso. Según fuentes judiciales, la decisión podrá llegar en septiembre.

El informe revela gastos en una cincuentena de entidades públicas, además de dos consejerías del Gobierno regional, por un total de 15 millones de euros cargados en al menos 345 tarjetas de crédito, sin control ni el visto bueno de la intervención. El sistema era opaco y no hay justificantes para pagos realizados por valor de 173.000 euros, el grueso de este gasto, repartido entre la Feria de Madrid, con 98.000 euros, y Metro de Madrid, con 42.000 euros.

La fiscalización detalla decenas de gastos en comidas, billetes de transporte o gastos de representación sin control fiscal. Entre los organismos que más gastan, destacan altos cargos del Metro de Madrid, Ifema o la Radio y Televisión Pública madrileña. En 173.000 euros no se ha encontrado una sola factura que justifique esos gastos y que, según fuentes judiciales, no descartan que tras las actuaciones del Tribunal de Cuentas no se obligue a exdirectivos a devolver los gastos sin facturas.