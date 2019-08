Carlota Prado, de GH Revolution, estalla contra quienes no impidieron su presunta violación

Gran Hermano Revolution pasará a la historia de la televisión por ser la edición menos vista del programa de Mediaset y por una supuesta violación que marcaría el concurso de por vida. Un hecho que tuvo lugar durante una fiesta celebrada en el interior de la casa en noviembre de 2017, en la que el concursante José María López abusó presuntamente de su pareja Carlota Prado.

Sin embargo, no sería hasta varios días más tarde cuando un responsable del programa presentó una denuncia ante la Guardia Civil en Colmenar Viejo por el supuesto caso de abuso sexual. Una denuncia que derivaría en una posterior investigación mediante la que el programa decidía expulsar a José María por una "conducta intolerable" e invitaba a Carlota Prado a abandonar el programa hasta que estuviera capacitada para reincorporarse.

"Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio"

Cuatro días más tarde, Carlota se reincorporaba al programa y confirmaba el supuesto caso de abuso sexual: "Hubo un hecho grave y desagradable contra mí estando inconsciente". Tras salir de la casa, Carlota acudía a la Policía Nacional para interponer una demanda por abuso sexual con penetración. Sin embargo, dos años después de aquellos sucesos, todavía no haya fecha para el juicio.

Así lo ha dado a conocer la propia Carlota a través de una serie de publicaciones de su Instagram, plataforma a la que ha vuelto para hacer frente a toda las amenazas, insultos y humillaciones que ha recibido durante todo este tiempo: "Han pasado casi dos años y todavía no hay fecha para el juicio, mientras yo sigo sin poder rehacer mi vida".

" Después de lo que habéis visto, me llevó al cuarto"



En primer lugar, la concursante ha asegurado estar "hasta los huevos de amenazas" y "mensajes humillantes". También de que "las mujeres se traten entre mujeres como hienas" y de que "esta sociedad predique callarse ante las injusticias". A continuación, y después de compartir varios vídeos de la fiesta, la que fuera concursante de Gran Hermano ha preguntado a sus seguidores y seguidoras si no reaccionarían ante algo así.

Todo ello para denunciar "la gran cantidad de amenazas, insultos y vejaciones" que ha recibido durante los últimos meses, que han provocado la vuelta de Prado a las redes sociales: "Después de lo que habéis visto, me llevó al cuarto. Después de lo que habéis visto, perdí el conocimiento. Después de lo que habéis visto, mi vida cambió para siempre. Me levanté y no recordaba nada. ¿Cómo no iba a hablarle normal si me miró a la cara y me dijo que me cuidó? Afirmáis y preguntáis mal".

"Ojalá no tengáis que veros en la situación con alguien a quien queréis"

Tras contar nuevos detalles sobre aquella noche, Prado ha cargado contra sus compañeros y contra los responsables de Gran Hermano por no impedir la situación: "Para los que lo vivieron conmigo en esa casa y después de saber que decidieron expulsarle siguieron tratándole, que os jodan, gentuza".

Por último, la que fuera concursante ha lamentado todo lo que sucedió y, sobre todo, que nadie la ayudara para evitarlo: "¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué en el salón no se paró? ¿Por qué no me socorrieron? ¿Cómo pudieron verlo y consentirlo? ¿Por qué no me avisaron de lo que me iban a enseñar? ¿Por qué me dejaron viéndolo sola habiendo psicólogos? ¿Por qué lo dejaron a mi lado hasta la tarde del día siguiente? ¿Por qué?".