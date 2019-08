Messi se lesiona: no va a Estados Unidos con el Barcelona

El Barcelona ha informado este lunes acerca de una lesión de su jugador argentino Leo Messi tras sus vacaciones de verano. En su reaparición en los entrenamientos culés, se ha retirado por molestias en su pierna derecha.

Messi sufre una lesión de primer grado en el sóleo y no viajará con el equipo a Estados Unidos para la última gira de pretemporada. El argentino retrasa de este modo su trabajo de inicio de curso y es duda para medirse en la primera jornada de LaLiga al Athletic.

El '10' barcelonista se reintegraba este lunes a los entrenamientos del equipo de Ernesto Valverde y no lo ha podido hacer con peor suerte, después de reaparecer en el Trofeo Joan Gamper, no vestido de corto, sino lanzando un contundente mensaje a la grada.

Messi ha reaccionado a su lesión a través de Instagram calificándola como "un percance que me va a dejar afuera un tiempito" y agradeciendo a los aficionados sus "mensajes y muestras de cariño".

El discurso más contundente de Messi

"No me arrepiento de nada y vuelvo a decir lo mismo de la temporada pasada. No tengo duda de que todos juntos vamos a pelear por todo. La temporada pasada terminó siendo un poco amarga por cómo se dio, pero creo que debemos darle valor a lo que conseguimos, la octava liga en once años", comenzó el capitán culé.

"Eso para cualquier club sería grandioso, para este también, es algo muy importante lo que se hizo. Quizá ahora no se le da el valor que se merece, pero de aquí a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso", concluyó, antes de lanzar un "visça el Barça y visça Catalunya".