María Pedraza, última víctima del Photoshop: "Habéis fotografiado a otra persona"

María Pedraza se ha convertido en la última víctima del Photoshop. La actriz ha aprovechado su tirón en Instagram para denunciar públicamente que la revista Yo Dona ha retocado las fotografías que se hizo recientemente para un reportaje que la conocida publicación le dedicó esta última semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de yodona (@yodona) el 1 Ago, 2019 a las 7:39 PDT

"Este mes me han sacado en portada. La ilusión se va perdiendo cuando me veo en una fotografía en la que ni me reconozco", escribía Pedraza en la citada red social. "Habéis fotografiado a otra persona, todo de la mano del Photoshop sin habérmelo consultado, es de no tener respeto. Bravo".

Y añadía: "Nadie tiene que considerar si mi boca o mis dientes son dignos de portada. Porque no hay nada más bonito que ser uno mismo. No necesito Photoshop. Gracias. Y bravo también por las entrevistas que no nos representan en absoluto".

La queja de la protagonista de 'Élite' no tardó en viralizarse, lo que obligó a los responsables de la revista a saltar a la palestra. "Ya que la denuncia es pública, la contestación también", dijo el director de arte de Yo Dona, que explicó lo siguiente: "Como estaba pactado, la imagen de portada se envió para tu aprobación. Sin el retoque de boca, precisamente por lo que dices. La respuesta fue que sólo dais el 'ok' si hacíamos ese retoque".

"El daño a la profesionalidad de todo el equipo de mi revista. Una petición, que retires este post, algo que te honraría que emitieses una rectificación. Un beso y gracias por tu generosidad ese día tan maravilloso de producción, de la cual, además, estamos orgullosos", concluyó.

Dicho y hecho. María Pedraza ha borrado finalmente la publicación de su muro de Instagram, lo que hace pensar que no era tan víctima del Photoshop como nos había hecho creer.

'Toy Boy', la próxima serie de María Pedraza

Tras su participación en 'La Casa de Papel', María Pedraza se convirtió rápidamente en una de las actrices más reclamadas de nuestro país. Netflix no tardó en ficharla para protagonizar primero 'Élite' y más tarde uno de sus títulos cinematográficos: '¿A quién te llevarías a una isla desierta?'.

Próximamente la veremos en Antena 3 como la protagonista de 'Toy Boy', un thriller que se sumerge en el universo de los strippers para resolver un crimen. En esta ficción, Pedraza interpreta a una joven abogada que entrará en la vida de Hugo (Jesús Mosquera) para arrojar luz sobre el asesinato en el que se ha visto envuelto el gogó.