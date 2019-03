Jesús Mosquera: así es la historia de un futbolista que se convirtió en stripper

Ser el galán de la tele es casi un título, una especialidad al alcance de muy pocos. España siempre ha sido una buena cantera, con nombres como José Coronado, Miguel Ángel Silvestre, Maxi Iglesias, Álex González o Mario Casas. Pertenecen a generaciones distintas, pero con sus caras se han forrado miles de carpetas. Y siguen robando suspiros. Porque los galanes nunca pierden la fidelidad de su público. También se convierten en referentes, en modelos a seguir para los que buscan una oportunidad. Es el caso de Jesús Mosquera con Álex González. "Me gustaría llevar una carrera como la suya. Tiene una verdad que me gusta mucho", afirma el protagonista de 'Toy Boy', el nuevo título de ficción de Antena 3.

Tiene 26 años, originario de Málaga y, hasta hace relativamente poco, su vida era fútbol, fútbol y más fútbol. El Antequera Club de Fútbol, el Real Betis B, el Vélez Málaga y el Atlético Malagueño son algunos de los equipos que figuran en su currículum y lo que corrobora su pasión por este deporte. La pregunta es: ¿cómo llega un futbolista vocacional a protagonizar una de las próximas series de Antena 3?

Todo empezó como otras muchas historias: en un gimnasio. "Estaba en la playa y vino un amigo para avisarme que iban a hacer un casting en el gimnasio en el que entrenábamos, aunque no me específico para qué. Nos presentamos a la hora, pero no vino nadie. Tampoco al día siguiente. El tercer día apareció una chica, nos vio entrenando y nos dijo que dábamos el perfil para el casting que estaban haciendo", relata. "Me presenté y me escogieron".

A partir de ese momento, su vida dio un giro de 180º. Dejó su Málaga natal y se trasladó a Madrid para formarse como actor, concretamente para el papel de un joven stripper acusado de asesinato. "Tenía que actuar, bailar y ponerme a tono físicamente”, explica Mosquera. "Y me fui nueve meses a Madrid para trabajar con un coach de interpretación, unos profesores de baile y un entrenador personal".

"Ser stripper es un trabajo más"

Mientras tanto, el productor César Benítez (Plano a plano) lo metió en 'Allí abajo', donde tuvo un fugaz papel para ir haciéndose a las cámaras. Pero lo que vino después poco tenía que ver con las idas y venidas de la comedia que capitanean María León y Jon Plazaola. Porque 'Toy Boy', el nuevo thriller de la cadena, suda testosterona. Aunque la historia está centrada en mostrar la inocencia del personaje que interpreta Mosquera, la serie se introduce de lleno en el mundo de los strippers y, por lo tanto, rezuma sexo, alcohol y drogas. Un mundo en el que, lógicamente, no tiene hueco el pudor.

Jesús Mosquera, un stripper en apuros en 'Toy Boy' / Atresmedia

"Soy un chico tímido y reservado", admite. "No era el papel en el que más cómodo podía sentirme, pero al final lo llevas con naturalidad porque ser stripper es un trabajo más. Hay que enseñar y se enseña con total normalidad".

¿Y las secuencias de sexo? "La primera semana de rodaje empezamos por todo lo alto. Cuando estaba en Madrid hablaba mucho con mi coach sobre las secuencias de sexo, pero luego te encuentras en escena con una persona como Cristina Castaño, que va a favor de obra, y todo es mucho más fácil", contesta. "Además, el equipo técnico es maravilloso. En ningún momento he pasado vergüenza o me he sentido incómodo porque, al final, es algo natural. Son situaciones de nuestra vida privada que todos tenemos pero que no mostramos al público".

"No echo de menos el fútbol"

Varios meses después y a la espera de que Antena 3 anuncie el estreno de 'Toy Boy', Jesús Mosquera parece haber encontrado su sitio en el mundo. "Cuando me veo en una pantalla se me hace raro y me da vergüenza, pero me gusta. Se me ponen los pelos de punta", declara el malagueño. "Siempre pensé que me dedicaría al fútbol, pero ahora no lo echo de menos y me siento bien haciendo lo que estoy haciendo ahora. Espero que sea un camino de largo recorrido, porque estoy aprendiendo muchísimo y me supero día a día".

Habemus nuevo galán en televisión / Atresmedia

También se está concienciando sobre la popularidad que podría recibir cuando 'Toy Boy' vea la luz. Hay que recordar que además de Antena 3, la serie se emitirá en más de 190 países de la mano de Netflix: "Voy a intentar seguir siendo como soy. A la gente de mi entorno le he dicho que si ven que se me va la pinza que me paren y me pongan los pies en el suelo. Salir en pantalla no significa nada. Sigo siendo yo: Jesús Mosquera".