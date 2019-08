España, contra el fraude de los seguros de los turistas británicos

El fraude consiste en vender unos seguros sanitarios con los que los británicos sólo pueden ser atendidos en centros públicos y a esa atención ya tienen derecho, sin ningún pago adicional, con la tarjeta Sanitaria Europea. Por lo tanto, miles de turistas británicos están pagando por unos servicios que ya tienen. Es, nos explica David Medina, vocal de la junta directiva de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) un negocio redondo para las 15 aseguradoras que lo practican. Ya las hemos denunciado, añade Medina, y no sólo nosotros, también los consumidores del Reino Unido pero la justicia británica aún no se ha pronunciado.

Estos seguros fraudulentos le cuestan anualmente a la sanidad privada española unos 100 millones de euros al tener que atender los casos urgentes y tramitar el traslado de los otros a un centro público. Todo esto tiene unos costes económicos que luego, según David Medina, no hay forma de cobrar. A las pérdidas de la sanidad privada, añade, hay que sumar las del Sistema Nacional de Salud que no están contabilizadas. Una de las peticiones de ASPEN, para hacer frente y acabar con este fraude, es que los hospitales públicos identifiquen si estos turistas tienen algún seguro sanitario para que sean las aseguradoras las que se hagan cargo de la factura y no, como pasa ahora, el sistema público británico.

Este fraude no es nuevo, explica el portavoz de la sanidad privada, empezó hace una década pero en los últimos años se han disparado los casos, hemos llegado a tener hasta 800 diarios en nuestros hospitales. Para acabar con un problema que no sólo afecta a España sino a todos los países a donde viajan los turistas con estos seguros “sin contenido”, los representantes de la sanidad privada han concertado un encuentro para el mes de septiembre con representantes de las Consejerías de Sanidad y los Ministerios de Sanidad y Asuntos Exteriores. Queremos conseguir también, señala David Medina, que se implique la UE porque al fin y al cabo se trata de un fraude contra la Tarjeta Sanitaria Europea.