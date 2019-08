La cantante de 'Blondie' confiesa que fue violada a punta de cuchillo en los 70

La cantante de Blondie, Debbie Harry, ha confesado recientemente que fue víctima de una violación cuando era joven. Todo ello a través de unas memorias, que saldrán a la luz el próximo 1 de octubre bajo el título Face it, en las que la artista de 74 años también destapa un intento de secuestro que tuvo lugar durante el verano de 1972, entre otras cosas.

Los hechos tuvieron lugar en la década de los 70, concretamente en el apartamento que compartía en Nueva York con el que por aquel entonces era su compañero de banda y pareja, Chris Stein, tal y como recoge People. En sus memorias, la artista asegura que un ladrón irrumpió en la vivienda antes de que ella alcanzase la fama en busca de objetos de valor.

Violada a punta de cuchillo

Después de inmovilizar a la pareja, y de ponerse a buscar objetos de valor por toda la casa, el ladrón apiló las guitarras y la cámara de Chris Stein para llevárselas posteriormente. A continuación, la cantante reconoce que el ladrón la desató y le pidió que se quitara los pantalones a punta de cuchillo para violarla posteriormente: "Me folló. Después me dijo que fuera a limpiarme".

A pesar de ello, la cantante asegura que no sintió "mucho miedo" durante el ataque. De hecho, Harry cuenta en sus memorias que por aquel entonces le dolió todavía más el hecho de que le robara todas sus guitarras, ya que se habían quedado sin instrumentos. Por otro lado, la cantante de 74 años también explica que fue víctima de un intento de secuestro en verano 1972.

También fue víctima de un intento de secuestro

Los hechos se produjeron cuando, incapaz de parar un taxi, la cantante aceptó que la llevase un desconocido. Sin embargo, esta decidió escapar del vehículo apenas unos segundos después de montarse: "Cuando me monté, las ventanillas estaban subidas excepto por una pequeña rendija. Me di cuenta de que no había tirador para la puerta, ni botón para accionar la ventana, ni nada. El interior del coche estaba completamente vacío. Se me pusieron de punta los pelos de la nuca y conseguí abrir la puerta".

A continuación, el desconocido intentó detenerla girando el coche, lo que le ayudaría a salir del mismo. Varias décadas más tarde, Harry descubría que el conductor del vehículo era el asesino en serie Ted Bundy, quien llegó a matar a 30 mujeres antes de ser ejecutado en 1989: "Después le vi en las noticias, era Ted Bundy".

Por otro lado, Debbie también habla sobre sus "aventuras sexuales" y de su consumo de drogas junto a Chris. De hecho, llega a explicar que la heroína fue un gran consuelo a finales de los años 80, cuando terminó su relación con el que fuera su compañero de grupo.