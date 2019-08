Cristiano examina al nuevo Atlético antes de la Liga

Cinco meses han pasado desde que la Juventus despertara al Atlético de Madrid del sueño de conquistar la primera Liga de Campeones de su historia. El reto marcado en rojo en la hoja de ruta por ser la final en el Wanda Metropolitano se truncó en marzo en Turín con los tres goles de Cristiano Ronaldo, el enemigo más peligroso de los rojiblancos en los últimos años.

Este sábado (18 horas) vuelven a verse las caras en Estocolmo en el partido de la International Champions Cup, un amistoso con aura de partido oficial y que se presenta como el examen definitivo para el renovado proyecto de Simeone.

Hasta la fecha el Atlético de Madrid se ha cargado de argumentos para creer. Una trayectoria inmaculada y sin tachones en los cinco encuentros disputados en la pretemporada, una defensa sólida pese a su metamorfosis, el nivel de calidad de la segunda unidad, el hambre de Diego Costa y el brillo de un Joao Félix llamado a presidir el firmamento rojiblanco con tan solo 19 años.

Se unen al liderazgo de Koke y Saúl, la garantía de Oblak y la recuperación de jugadores como Lemar o Vitolo para haber despejado muchas dudas a lo largo del mes de preparación. Ahora llega el examen final para testar el nivel de veracidad del proyecto de cara a comenzar la temporada oficial la semana que viene frente al Getafe.

Simeone quiere aprovechar la entidad del rival para probar el equipo que tiene en mente para el comienzo liguero y que es el que ha utilizado en la mayoría de los partidos con los cambios obligados. La baja de Diego Costa por sanción ante el Getafe le obliga a situar a Joao Félix en punta junto a Morata por lo que la idea del Cholo pasa por dar entrada a Marcos Llorente en el centro del campo desplazando a Koke a la banda.

Es la prueba que ha realizado en los últimos días pensando en lo que se avecina. La segunda novedad pasa por la defensa con la entrada de Giménez en el once en el que será su primer y único partido de preparación. Junto al uruguayo, Arias y Thomas se estrenan también frente a la Juventus tras contar con más vacaciones debido a sus participaciones en la Copa América y la Copa de África respectivamente.

Kalinic sigue sin contar pese a no encontrar una salida

Nikola Kalinic vive una situación complicada que asume como un extraordinario profesional. No cuenta para Simeone pero el club no le encuentra una salida. Se quedó entrenando dos semanas en Madrid esperando una solución mientras el equipo estaba de gira por América y asume su rol en cada entrenamiento sin malos gestos ni palabras altisonantes.

Ni siquiera cuando se ve relegado a entrenar en solitario durante las sesiones cuando toca ensayar aspectos tácticos o la estrategia. La situación no cambia pese a no encontrar una salida y el delantero croata es el único que no ha viajado a Estocolmo con el resto de la expedición pese a que el Atlético contaba con plazas disponibles para incluirlo en el listado de jugadores para el partido.