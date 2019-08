¿A qué velocidad exacta salta el radar? Este es el margen de error actual

Muchas serán las familias que aprovecharán este viernes para dar comienzo a las tan esperadas vacaciones de verano. Mientras que algunas optarán por desplazarse en tren, autobús o en avión a sus respectivos destinos, la mayoría apostará, una vez más, por el coche. Pasan los años y el coche continúa siendo la opción preferencial a la hora de desplazarse de una ciudad a otra. Si eres una de esas personas, recuerda conducir siempre con responsabilidad para no poner en peligro tu seguridad ni la del resto de viajeros.

No conduzcas bajo el efecto del alcohol o las drogas, no consultes el teléfono móvil mientras estás al volante y, sobre todo, no corras. A día de hoy, las infracciones más comunes tienen que ver con los excesos de velocidad, las cuales pueden conllevar sanciones graves o muy graves. En el primer caso, la multa oscila entre los 100 y los 500 euros, pudiéndose sumar también la pérdida de 2 a 6 puntos del carnet. En caso de que la sanción se califique de muy grave, la multa ascenderá a 600 euros y conllevará la pérdida de hasta seis puntos del carnet.

Mapa de radares fijos y móviles en España

Cumplir las normas no solo te librará de una cuantiosa multa y la pérdida de varios puntos del carnet, sino que te ayudará a anticiparte a peligros inminentes y a reducir el daño tanto personal como del vehículo en caso de accidente. Para ayudarnos a cumplir con lo que dicta el reglamento, la DGT dispone de una amplia red de vigilancia de los límites de velocidad gracias a cerca de 600 radares fijos distribuidos por todo el país.

Si quieres descubrir dónde está cada uno de ellos, el RACE dispone de un mapa en el que podrás consultarlo de una forma rápida y sencilla. Recuerda que saber dónde está cada uno de ellos no solo reducirá el riesgo de distracción, sino que nos alertará de los tramos de especial incidencia de riesgo.

Mapa de radares en España. / RACC

Cómo detectar radares con Google Maps

Sin embargo, si estamos conduciendo, no podemos estar fijándonos constantemente en este mapa. Por esa misma razón, Google Maps ha comenzado a ofrecer la situación tanto de los radares fijos como de los móviles de nuestro país. Todo ello a través de su aplicación móvil, disponible tanto para teléfonos móviles con sistema operativo iOS como Android, mediante la que podremos localizarlos en cuestión de segundos.

Google Maps muestra los radares durante el trayecto. / Cadena SER

Para ello tan solo tenemos que acceder a la aplicación y establecer un destino en la barra de buscadores. A continuación, Google Maps nos mostrará la mejor ruta para llegar al mismo y distintas etiquetas con el icono de un cinemómetro, que nos alertarán sobre los distintos radares durante el trayecto. De hecho, en algunos teléfonos móviles también ha comenzado a mostrar la velocidad a la que circula el turismo en tiempo real. ¿Sabías a qué velocidad exacta saltan?

Cuántos radares hay en España y qué tipos hay

Antes de desgranar la velocidad exacta a la que saltan los distintos radares, es primordial conocer qué tipo de radares hay en nuestro país y cuántos son. Según datos oficiales, En España existen a actualmente 1.301 radares. De ellos, 661 son fijos, 572 móviles y 68 de tramo. A estos hay que sumarles los que utilizan tanto en País Vasco como en Cataluña (con competencias propias en la materia) y en recorridos urbanos (responsabilidad de los ayuntamientos) ¿Sabías en qué se diferencian?

Los fijos, como su propio nombre indica, son aquellos que están ubicados de forma permanente en cabinas al margen de las carreteras. Por norma general suelen estar señalizados, aunque puede darse el caso de que no lo estén. Mientras tanto, los radares móviles son aquellos que van cambiando en función de las necesidades de la carretera. Suelen instalarse en coches camuflados de la Guardia Civil, que pueden estar tanto en movimiento como parados.

Por último, los radares de tramos son aquellos que calculan la velocidad media del vehículo en un tramo en concreto. Por otro lado, los helicópteros Pegasus y los drones de última generación vigilarán cada uno de nuestros movimientos desde el cielo. En base a esta información, ya estás listo para conocer a qué velocidad exacta saltan cada uno de ellos.

La velocidad exacta a la que saltan los radares en España

¿Sabías cuál es el margen de error aplicado actualmente? Todo depende de si se trata de un radar móvil o un fijo, tal y como explica la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en base a la última normativa aprobada en 2010. En el caso de los radares móviles, el margen de error sigue la conocida como ‘norma de tolerancia 7’.

Un radar fijo. / Getty Images

Es decir, los radares móviles aplican un margen de error de 7 kilómetros por hora en vías cuya velocidad máxima sea inferior a 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, el radar nos comenzará a sancionar a partir de 58 km/h en una zona limitada a 50 km/h. En caso de que la velocidad máxima supere los 100 kilómetros por hora, se aplicará un margen del 7%. Así, todos aquellos turismos que viajen a más de 117,7 km/h en una vía fijada en 110 recibirán una multa en sus respectivas casas.

En el caso de los radares fijos, la DGT reduce el margen de error a apenas cinco kilómetros por hora en caso de las carreteras con una velocidad máxima permitida a 100 km/h y el 5% si la velocidad máxima supera dicha cifra. Por lo tanto, un radar fijo saltará a 96 km/h en una vía limitada a 90 km/h y a 126km/h en una vía de 120. En lo que respecta a los radares de tramo, se aplica la misma ‘norma de tolerancia 7’.

Cómo saber si un radar me ha multado

Si crees que tal vez te han pillado viajando a una velocidad mayor de la permitida o saltándote un par de semáforos en rojo porque tenías prisa, te recomendamos que consultes si tienes alguna multa pendiente. En el pasado tan solo podías consultar el Boletín Oficial del Estado correspondiente o esperar a que llegara el cartero con la notificación. Sin embargo, ahora es más fácil que nunca, ya que puedes consultarlo gracias a Internet y al teléfono móvil.

Testra

Una de las opciones más rápidas y sencillas es la que ofrece la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su página web. Desde hace varios años, este organismo cuenta con el Tablón Edictal de Sanciones (Testra), desde donde tendrás acceso a las notificaciones de procedimientos sancionadores de la DGT. Pero no solo eso. También a los servicios de tráfico de Cataluña y País Vasco y más de 900 ayuntamientos.

Una vez allí, podrás consultar la multa mediante el número de matrícula del vehículo, mediante tu DNI o incluso por el nombre y los apellidos. ¿No quieres ofrecer tus datos personales a terceros? No pasa nada. Podrás solicitar que te den de alta en la lista de excluidos mediante un certificado digital o un DNI electrónico que garantice tu identificación.

A través de correo electrónico o SMS

¿Quieres una opción todavía más sencilla? Si no quieres acceder a Testra cada dos por tres para ver si te han multado por saltarse ese STOP que nadie te ha visto saltarte, puedes darte de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV). Se trata de un servicio voluntario y gratuito, dirigido a todos los ciudadanos, mediante el que recibirás cualquier notificación de multas a través de tu correo electrónico.

Pero no solo eso. También cualquier comunicación tanto de la DGT como de otras administraciones que tengan competencias sancionadoras en materia de tráfico que estén dadas de alta en el Testra. Por lo tanto, podrás estar al tanto de todo lo que sucede desde tu teléfono móvil. De hecho, también podrás activar que la notificación te llegue a través de un SMS.

Cómo saber cuántos puntos tengo en mi carnet

Si alguno de estos radares te ha cazado, y la multa conlleva la retirada de puntos del carnet de conducir, siempre es un buen momento para comprobar cuántos te quedan. Para descubrirlo, tan solo tienes que acceder a la página web de la Dirección General de Tráfico y buscar la opción Consulte su saldo de puntos.

Después de acceder a la cuenta (si no sabes cómo hacerlo te lo explicamos aquí) podrás descubrir en cuestión de segundos los puntos de los que dispones. Sin embargo, y como te hemos explicado desde el principio del artículo, es recomendable viajar a la velocidad marcada por la Dirección General de Tráfico para evitar cualquier tipo de accidente. Por lo tanto, si vas a coger el coche próximamente, hazlo siempre con precaución.