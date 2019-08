'En el corredor de la muerte' y 'MasterChef Celebrity', entre las grandes bazas de FesTVal de Vitoria

La undécima edición del FesTVal de Vitoria acogerá entre el 2 y el 8 de septiembre los estrenos de las grandes apuestas de cadenas y plataformas para la temporada de otoño-invierno. Así, Vitoria-Gasteiz se convertirá de nuevo en la capital de la televisión, acogiendo estrenos, encuentros y entregas de premios.

MasterChef Celebrity

Tras el éxito de sus tres ediciones anteriores, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz encienden los fogones de una nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. En Vitoria-Gasteiz estarán las celebrities que se enfrentarán a la cuarta temporada del talent culinario más exigente del mundo: Tamara Falcó, Ana Obregón, Vicky Martín Berrocal, Yolanda Ramos, Elena Furiase, ‘Los Chunguitos’ Juan Salazar y José Salazar, Almudena Cid, Ana Milán, Juan Avellaneda, El Sevilla, Álex Adrover, Marta Torné, Félix Gómez y José Miguel Antúnez.

El Nudo

Protagonizado por Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón, 'El nudo' es un thriller que narra la historia de dos parejas que, víctimas del destino, se cruzan para vivir un amor prohibido. Producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Diagonal TV, la ficción es uno de los primeros estrenos del contenido original de ATRESplayer Premium.

Restaurante Sin Barreras

ETB prestrenará en el FesTVal el programa 'Restaurante Sin Barreras' que conducirá Iñaki Urrutia en ETB2. En este espacio, ocho jóvenes con diferentes grados de discapacidad se enfrentan al mayor desafío de sus vidas: tienen solo seis semanas para formarse como auténticos integrantes de la plantilla de un restaurante. Un tiempo récord en el que tendrán que superar sus barreras, adquirir los valores y habilidades imprescindibles en toda cocina profesional y demostrarlo en un gran evento final.

'En el corredor de la muerte'

Miguel Ángel Silvestre vuelve a Vitoria con 'En el corredor de la muerte', la nueva serie original de Movistar Plus producida por Bambú Producciones ('Velvet Colección', 'Instinto'). 27 de junio de 1994. Esta es la sinopsis oficial: "Los cuerpos sin vida de un hombre y dos mujeres aparecen en una casa de un tranquilo barrio de Miami. Han sido acribillados a balazos. Allí la policía descubre una cámara de vídeo con la grabación del asesinato, en ella se ve el rostro borroso de uno de los atacantes. Tres semanas después, en una comisaría de otro distrito, un oficial cree reconocer esa misma cara borrosa cuando ve a Pablo Ibar, un español arrestado por un altercado con armas. Sin embargo, Pablo jura que no tiene nada que ver con el asesinato. Ninguna prueba encontrada en la escena del crimen es concluyente ni incriminatoria..., pero no importa. Pablo Ibar es juzgado y condenado a muerte".