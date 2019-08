Adrián San Miguel fue uno de los nombres propios del Liverpool - Chelsea de la Supercopa de Europa. El portero, que hace dos semanas ni siquiera tenía equipo y llegó al Liverpool como sustituto de Alisson Becker -lesionado-, protagonizó la parada en la ronda de penaltis que dio el título a los de Klopp.

Adrian entra en el Liverpool por la puerta grande. Klopp hace la carrera como un hincha hasta abrazarlo. pic.twitter.com/liVVWHAZyM — Juanito 7 (@juanito7madrid7) August 14, 2019

Tras el partido, el técnico alemán no dudo en demostrar muy efusivamente lo agradecido que estaba con guardameta sevillano. Primero, con una larga carrera para felicitar al portero tras parar la pena máxima de Tammy Abraham. El alemán corrió como un jugador más para abrazar a todos.

Cuando atendía a los medios, Klopp quiso dedicar un grito inspirado en 'Rocky'. Minutos más tarde, en la rueda de prensa, el alemán volvió a insistir en la gran actuación del portero.

"No sé dónde estaba el otro día cuando nos medimos al Manchester City", comenzó a decir respecto a la Community Shield, que se decidió en la tanda de penaltis. "Cuando hace dos semanas hablé con él, me dijo que estaba con un entrenador de porteros. Que necesitaba tiempo para ponerse en forma. Pero no teníamos tiempo. Tenía que estar en forma, y lo estaba. Jugó un gran partido", explicó en rueda de prensa.

"Estar preparado como estaba hoy es algo increíble. No es sólo una gran persona en el campo, también lo es en el vestuario. Me lo ha mostrado. Se lo merece, es la suerte de los penaltis pero en el partido jugó muy bien. Fue la guinda", concluyó.