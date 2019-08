Ricardo Gatti (Open Arms): "Confiamos en poder desembarcar, es su obligación"

"Estamos viendo cómo volver a pedir la evacuación de las personas" por emergencia psicológica, ha señalado Ricardo Gatti, jefe de misión de Open Arms en Italia, en una entrevista en Hoy por Hoy. La ONG busca todavía cómo desbloquear la situación, que ha progresado en las últimas horas, después de que un tribunal permitiera al buque entrar en aguas italianas, pero aún no se ha resuelto. Las 147 personas que continúan a bordo del Open Arms todavía no pisan tierra pese a que pueden contemplarla ya a solo unos metros, desde la cubierta del barco, porque Italia se resiste ahora a otorgar el permiso para desembarcar. El final parece más cerca y Gatti espera que así sea, pero no acaba de fiarse.

"Veremos cómo es el cambio de actitud de Salvini. Anoche difundió un comunicado diciendo que había vuelto a firmar una prohibición de entrada la entrada del barco pero ha resultado ser falso", ha dicho el miembro de la ONG, recalcando que han seguido todos los caminos jurídicos sin que eso haya permitido aún el desembarco.

Gatti cree que Italia acabará por obedecer el mandato legal, aunque todavía vuelen incertidumbres. "Confiamos, es que es su obligación. Hemos informado a las autoridades de que tenemos una situación de emergencia, que las personas a bordo están muy mal. Hemos preparado todo tipo de documentación" para demostrarlo, haciendo hincapié en las "causas psicológicas".

"Es una situación delicada" porque "el estado psicológico de estas personas es (complejo) y podemos esperar cualquier reacción", incide Gatti, tras los 14 días en alta mar. Los movimientos, en los últimos días, desde las conversaciones con el ejecutivo francés, hasta la resolución del tribunal de Lazio, parecen acercar la solución. El Gobierno español también ha apuntado esta mañana su disposición a acoger una parte de los migrantes del Open Arms, pero "lo celebraremos cuando veamos que se cumple", ha dicho, porque no se fía de esta promesa tras la inacción de los últimos días del ejecutivo de Sánchez.