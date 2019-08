Bertín Osborne, sobre el feminismo: "No es necesario"

Ya se sabe que cuando habla Bertín Osborne sube el pan. En esta ocasión, el presentador de 'Mi casa es la tuya' ha concedido una entrevista a El País donde se pronuncia sobre el movimiento feminista, unas declaraciones que le han valido para ser el blanco de todas las críticas.

"No sé qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido ya", empieza diciendo. "A mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o a Irán, donde lapidan a las mujeres y las hacen ir con una especie de sacos, que parecen unas sacamantecas".

Y continúa: "¿Por qué no se quejan de eso? En España se han conquistado todos los derechos de la mujer y, si queda alguno, será una excepción que no conozco. Me parece fantástico que haya movimientos feministas, pero donde tiene que haberlos".

"España no necesita un movimiento feminista como el agua en mayo. Si hubiera alguna evidencia de que hay un trato discriminatorio sería el primero que lo diría, pero más que eso en España ahora mismo no tiene sentido", concluye.

Bertín Osborne también habla en esta entrevista sobre política cuando le preguntan si es un hombre de derechas. ¿La respuesta del cantante de rancheras? "Yo creo que en el siglo XXI, lo de ser de derechas o de izquierdas, es una gilipollez. Hay gobiernos que gestionan bien y gobiernos que gestionan mal. Votaría a un Gobierno de izquierdas que gestionase bien el país y crease riqueza para la gente. Yo he votado Suárez hasta Ciudadanos pasando por Rosa Díez".