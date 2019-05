Bertín Osborne critica duramente a Podemos: "Son una panda de mamarrachos"

Bertín Osborne acudió este martes a 'El Hormiguero' para promocionar su último álbum, 'Yo debí enamorarme de tu madre', y anunciar de paso las fechas de su próxima gira de conciertos. Pero como viene siendo habitual en el programa de Antena 3, el cantante de rancheras opinó de los temas que Pablo Motos le fue poniendo encima de la mesa, como, por ejemplo, la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública que tanto ha criticado Unidas Podemos.

La opinión de Bertín en este asunto era muy clara, y no se la quiso guardar para él. "Ya quisiéramos diez Amancios Ortegas en este país, que no habría paro. Un tío que con 300 millones de euros se podría haber comprado tres aviones, cinco casas...¿alguien va a criticarle? ¿Algún mamarracho va a criticarle? Venga, no me jodas", afirmó.

Y continuó: "Ojalá todos estos y todas estas que lo critican no tengan un cáncer de mama y tengan que utilizar los aparatos. Son una panda de mamarrachos y encima son los que quieren gobernar España".

Pero ahí no quedó la cosa. El presentador de 'Mi casa es la tuya' tomó aire y le dedicó estas palabras a la formación política liderada por Pablo Iglesias: "Es una cosa de locos. No tienen ni oficio ni beneficio. No han trabajado en su vida y vienen aquí a dar lecciones a un tío brillante".

"El cáncer es una palabra que cuando te toca de cerca lo cambia todo. A lo mejor es de una inexperiencia o de no tener sentido común", comentó entonces Motos, a lo que Obsorne le corrigió: "Inexperiencia no, es una gilipollez galopante".