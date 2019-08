Ahora es Jorge Javier Vázquez el que recibe: "Tú has servido café"

Estas últimas semanas, Jorge Javier Vázquez ha utilizado su blog en una conocida revista del corazón para reflexionar sobre los asuntos que están fuera de la órbita de Mediaset. Le dedicó, por ejemplo, unas "bonitas" palabras a Cayetana Álvarez de Toledo. También atizó a Podemos tras unas declaraciones de Pablo Echenique. Ahora, las tornas han cambiado y el presentador de Telecinco ha sido el que ha tenido que hacer frente a las críticas.

Después de abandonar 'Superviviente 2019', las Azúcar Moreno recibieron una buena reprimenda de Jorge Javier, quien les dijo, entre otras cosas, que ya no eran personas gratas en Mediaset y que tardarían muchísimo tiempo en pisar un plató de la casa. Se han tomado su tiempo, pero Toñi y Encarna Salazar han publicado esta semana un vídeo en su cuenta oficial de Youtube en el que se despachan a gusto contra el también conductor de 'Sálvame'.

"Queremos mandar un mensaje a una persona que fue muy cruel en sus palabras. Esa crueldad no va con lo que hemos hecho, porque nos hemos ido de un reality, pero tampoco hemos matado ni hemos robado a nadie", empieza diciendo Encarna.

Y continúa Toñi: "Recordaré toda mi vida los ojos de esa persona, el odio que vi, la maldad que vi. Jorge, no se puede ser así. Tú vienes de abajo, has servido café y has sido un don nadie y nadie te hablaba así. Hay que ser más justos en la vida, nos has hecho un daño moral tremendo".

"No hace daño quien quiere, hace daño quien puede. Que te vaya bonito", terminan.