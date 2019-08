Abraham García: "Torres tendrá la sensación de haberlo dado todo por el fútbol y por el Atleti"

Fernando Torres disputará este viernes su último partido como profesional. Abraham García, uno de sus entrenadores cuando era juvenil, pasó por SER Deportivos para hablar del adiós del 'niño' como futbolista.

"Nos cruzamos cuando ambos teníamos muchas ganas de cumplirlo todo. Y su sensación cuando se retire será esa: la de haber cumplido por su familia, por el fútbol, por el Atleti... será una sensación de serenidad. Empezará una vida nueva, la retirada nunca es fácil", comenzó.

Cuando le preguntaron qué recordaba más cuando Torres era todavía un juvenil, Abraham explicó que "El brillo de sus ojos, la personalidad arrolladora. Jugaba con niños tres años mayores que él y se los llevaba por delante. Es un jugador incansable. Una de esas personas que cuando habla le tienes que escuchar porque dice cosas muy interesantes. Saber hablar poco pero muy bien y en los momentos adecuados", explicó.

"Me decía que si no era futbolista, como modelo iba a tener mucho impacto. Era cuando todavía el merchandising y los derechos de imagen no tenía tanto peso. Luego ha sabido ser generoso y colaborar con proyectos. Cuando alguien menciona un futbolista español sabe el nombre de Fernando Torres", añadió.

Cuando le preguntaron sobre qué podría abordar Torres en esta nueva etapa (si ser entrenador, presidente o director deportivo), Abraham dijo que el ex del Atleti tiene "madera de lo que quiera". "Hasta de ministro de deportes. Representa todo lo que debe tener un deportista. Me gustaría que ayudase al Atlético de Madrid. Supongo que se preparará para algo, no es una persona que le guste vivir de lo anterior", concluyó.