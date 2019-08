El homófobo de 'First Dates' que ha indignado a Twitter (y con razón)

Este miércoles, los espectadores de 'First Dates' tuvieron que aguantar a un comensal haciendo gala de actitudes machistas y homófobas. El susodicho se llamaba Toni e intentó conquistar a Blanca, su cita, hablándole de lo celoso que es.

Para demostrarlo, le dijo a la joven que no soportaría que saliera a la calle con un vestido. "Machista", contestó ella, a lo que él se defendió afirmando lo siguiente: "No soy machista porque limpio y barro". "¿Para ti una mujer es eso?", preguntó Blanca, trasladándole la pregunta que todo Twitter se estaba haciendo en ese momento de la emisión.

Pero aquí no quedó la cosa. Después de colocarse la etiqueta de machista hizo méritos para recibir la de homófobo. Y es que el comensal aseguró que le daba igual ver a una pareja de lesbianas, pero no soportaba ver a dos gays juntos. "Yo ahora veo a dos tíos besarse y digo: '¿pero qué hace, tío?' Delante mía. Y si tengo gente a mi lado, sobrinos pequeños, y de repente me dicen: 'Mira'. Y yo no puedo decirles que se quieren porque le estoy dando pie a que conozca a un hombre".

Y añadió: "Yo antes que tener un hijo gay.... bua. Yo no podría, la verdad". Blanca, por su parte, afirmó: "Pues yo le querría igual".

Las palabras de Toni no pasaron desapercibidas en la red social del pájaro azul, plataforma que utilizó la audiencia para cargar contra el participante de 'First Dates':

#FirstDates21A

No soy machista ,limpio, cocino...pero no te pongas un vestido y un escote porque me molesta ....

Imbecil..

Gilipollas.

Tio mierda

Tontolaba

Mierda seca

Uf...me quema el ....nmskjdhdhehgehhsh este pic.twitter.com/ZaVPqu6rpz — mila diez (@miladiez) August 21, 2019

#FirstDates21A vaya cromañón ! Estamos retrocediendo en muchos aspectos, que pena, que mamarracho, que de vox. pic.twitter.com/mVq8aV7Eil — Dr. John Smith (@NoMePeguesMucho) August 21, 2019

"Si me sale un hijo gay, me muero". Pues tus padres tienen que estar contentos con el gilipollas que les ha salido a ellos. #FirstDates21A — MonaLisa (@monalisaes) August 21, 2019

Yo antes de tener un hijo como tú, adopto una cabra, pedazo mierda homófoba. #FirstDates21A — Natillas🤸 (@Natillas___) August 21, 2019

Un aplauso para Blanca por ponerle las cosas claras al espécimen homófobo, machista,celoso y descerebrado #FirstDates21A pic.twitter.com/kAyiPHpNjl — esperanza perez (@espemius) August 21, 2019

Pero de donde ha salido el quinqui este ???? Si le sale un hijo gay ... que pasa si te sale un hijo gay ???? Me muero yo si me sale un hijo como tú #FirstDates21A — inma (@inmaexpocas) August 21, 2019