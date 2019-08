El mundo del fútbol se despide de Fernando Torres

Fernando Torres dará este viernes el adiós definitivo al fútbol profesional. El español se enfrentará al Vissel Kobe de Andrés Iniesta y David Villa a partir de las 12:30h, cuando tendrá también un bonito homenaje de su actual equipo, Sagan Tosu. El ex rojiblanco anunció su retirada el pasado mes de junio, poniendo fecha y ahora a su adiós como futbolista, en un partido donde ambos equipos se juegan la permanencia en la Primera División de la liga japonesa.

Con motivo de su despedida del fútbol profesional, muchos han sido los compañeros de profesión y organizaciones del mundo futbolístico los que han querido rendir un pequeño homenaje a este hecho tan significativo. Incluso el propio Fernando Torres ha ido haciendo una cuenta atrás en sus redes sociales, dejando este viernes una de las fotos más especiales junto a su amigo, Iniesta, y un mensaje: "Una última batalla...".

El ex jugador del FC Barcelona también le dedicó un mensaje a través de Twitter, además de una emotiva carta que se ha vuelto viral en las últimas horas: "Qué extraño. No me digas que no, Fernando. Es muy extraño, diría que hermosamente extraño. Aquí estamos los dos, a punto de jugar tu último partido como profesional. Ha sido un maravilloso viaje (...) Luego, volverás a casa. Te esperan los tuyos, aunque tienes que saber que el balón estará hoy más triste que ayer. Disfruta de todo lo que te viene ahora y sé feliz. Pero qué extraño, Fernando. No te has ido todavía y ya te extraño"

No será un partido más. El último contra un amigo. Vamos a jugarlo, a competirlo... A disfrutarlo como siempre, @Torres! pic.twitter.com/a6JdsdS7Yu — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 23, 2019

📝 Esta es la carta de despedida de @andresiniesta8 a @Torres de la que habla todo el mundo.



Te encantará😍



🔗 https://t.co/fXpysq2t3v pic.twitter.com/0WvShyiZm1 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 23, 2019

Otro de sus grandes compañeros en la selección española, Iker Casillas, tampoco podía dejar de homenajearle en un día tan especial. Junto con una foto de la Eurocopa 2008, el portero ha compartido un mensaje con todos los aficionados en el que le da la gracias a Fernando Torres por "lo que nos has dado y por poder disfrutar de un compañero como tú".

Hoy te despides del fútbol @Torres. Hoy cierras una etapa de tu vida de la que te puedes sentir muy orgulloso. Gracias por todo lo que nos has dado y por poder disfrutar de un compañero como tú. Eres grande Fernando!! 🔝⚽ pic.twitter.com/6zbQEpZJl2 — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 23, 2019

Pero no sólo sus compañeros de profesional han querido despedirse del ex rojiblanco. Muchas de las organizaciones del mundo del fútbol han querido dejarle un pequeño mensaje, recordando también sus mejores los mejores momentos del delantero de Fuenlabrada es su carrera profesional, entre ellos el gol que dio la victoria a España en la Eurocopa de 2008.

YA ERES LEYENDA, @Torres



🏟 110 partidos

✌🏻 82 victorias

⚽ 38 goles



🏆 Campeón de Europa Sub-16 (2001)

🏆 Campeón de Europa Sub-19 (2002)

🏆 Campeón de Europa (2008)

🏆 Campeón del Mundo (2010)

🏆 Campeón de Europa (2012)



🙌🏼Gracias por tanto. Gracias, Fernando🙌🏼 pic.twitter.com/4onHouG2yZ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 23, 2019