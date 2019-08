Neymar se queda otra vez fuera de la convocatoria del PSG

El futbolista brasileño Neymar no jugará el partido de la tercera jornada de la Ligue 1 francesa del PSG ante el Toulouse, al quedar fuera de la lista de convocados de Thomas Tuchel una vez más.

El técnico alemán declaró en la previa que el ex del Barcelona no jugaría con los galos hasta que no se decidiese su futuro, y al haberle dejado fuera de la convocatoria queda claro que la incertidumbre está todavía presente.

A falta de una semana para el cierre del mercado de fichajes, Real Madrid y Barcelona se postulan como favoritos para optar a hacerse con su fichaje, si bien están llevando estrategias muy diferentes para hacerse con sus servicios.