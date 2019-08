Víctor Valdés: "Si hablo de Neymar, quizá me despiden"

El juvenil A del Barcelona se enfrenta al Ajax para inaugurar el estadio que lleva el nombre de la gran leyenda de ambos clubes: Johan Cruyff. Víctor Valdés, su técnico, ha comparecido ante los medios para analizar la actualidad blaugrana, desde el debut de su jugador Ansu Fati en el primer equipo hasta su valoración sobre la posible llegada de Neymar.

Al brasileño le dedica estas palabras: "Qué te voy a decir de Neymar. Yo he estado solo un año con él y siempre me desatca, es algo que tengo que agradecer" a lo que añadió "es un gran jugador y estuvo muy implicado en la Copa de Europa que ganamos". Eso sí al ser nuevamente preguntado por el futbolista del PSG, ya se mordió la lengua: "Ahora estoy en la base, me pones en un compromiso y si digo más, quizá me despiden y yo quiero continuar en este club".

También habló sobre su futbolista Ansu Fati, quien debutó este fin de semana con el primer equipo, tan sólo con 16 años y desveló cuál fue su consejo hacia al chaval: "Le dije que no se olvide de dónde viene. Tuvo la suerte de jugar con el primer equipo, que toque la gloria o no ya es un camino muy diferente, aunque yo no tengo ninguna duda. Es un campeón y un asesino del área", sentenció el exportero blaugrana.