Trump, dispuesto a reunirse con el presidente iraní "si las circunstancias son correctas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que está dispuesto a reunirse con su homólogo iraní, Hasán Rohani, "si las circunstancias son correctas", al tiempo que insistió en que el acuerdo de 2015 sobre las armas nucleares iraníes fue "ridículo".

"Si las circunstancias son correctas, estaría ciertamente de acuerdo" en reunirse con el presidente iraní, subrayó el estadounidense en una rueda de prensa conjunta con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el cierre de la cumbre del G7 en Biarritz (Francia).

Trump aseguró tener "buenas sensaciones" con Irán, aunque adelantó que cualquier nuevo acuerdo nuclear debería implicar que Irán no tenga acceso al arma nuclear ni desarrolle misiles balísticos "durante mucho más tiempo". Señaló que Irán "no es el país que era" cuando él llegó a la Casa Blanca hace dos años y medio, por lo que no cerró la puerta a una negociación para alcanzar un nuevo pacto nuclear que reemplace al alcanzado en 2015, que volvió a descalificar como "un mal acuerdo".

La puerta a una eventual reunión entre Trump y Rohaní la había abierto minutos antes el francés Macron al afirmar que "se dan las condiciones" para que se produzca ese encuentro y que espera que se pueda cerrar "en las próximas semanas". Para Macron, la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear ha aportado el beneficio de presionar al régimen de los ayatolás, debido al deterioro de la economía iraní, pero también ha hecho que Teherán reaccione con el enriquecimiento de uranio al ver que no se respetaba un pacto firmado. "Trump quiere un período mucho más largo (para el acuerdo) y más sitios vigilados. Por el otro lado, podemos convencer a los iraníes de que vayan en esa dirección si les damos compensaciones económicas", señaló.

Para Macron, se ha producido un cambio relevante en la postura iraní, después de que Rohani dijese esta mañana que dialogará con cualquier país, si eso beneficia a Irán. El francés quiso aclarar que había informado en todo momento de la visita sorpresa del negociador iraní, Mohamad Yavad Zarif, a Biarritz ayer domingo para reunirse con Macron y diplomáticos europeos, y que no se trata exactamente de una mediación sino de una "iniciativa concertada".