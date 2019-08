La bebé Matilde comienza su tratamiento con el fármaco más caro del mundo

Matilde, la bebé de tres meses que padece atrofia muscular espinal tipo 1 y que ha logrado movilizar a la sociedad portuguesa para financiar los casi dos millones de euros que cuesta el medicamento que la puede curar, comienza hoy su tratamiento en el Hospital Santa Maria de Lisboa.

Durante las últimas cuatro semanas, Matilde estuvo en observación sin ningún tipo de infección bacteriana y estará 6 horas sin respiración artificial para ser tratada con el medicamento. Se trata del fármaco 'Zolgensma', un medicamento en fase de ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y que se le administrará gracias a una autorización especial.

De reciente entrada en el mercado americano -fue autorizado el pasado mes de mayo en Estados Unidos- Zolgensma tiene un coste de 1,9 millones de euros y gracias a su administración los especialistas esperan reparar las células que la enfermedad ha destruido en Matilde. Su alto precio, justificado por los laboratorios debido a su compleja y dilatada investigación, fue reembolsado mediante las campañas sociales que los padres de Matilde desarrollaron en los últimos meses, aunque finalmente "será el Estado portugués quien financie el fármaco", aseguró a Efe el presidente de la Asociación Portuguesa Neuromuscular (APN), Joaquim Brites.

Aparte de Matilde, a Natalia, otra bebé afectada por la misma dolencia y tratada en el mismo centro hospitalario, también se le intentará curar con este mismo medicamento.

Desde que se inició el registro de esta rara enfermedad, se estima que hay unos 400 bebés afectados en todo el mundo, "cerca de 20 en Portugal", explicó a Efe la neuropediatra del Centro Infantil del Hospital CUF Descobertas de Lisboa Eulalia Cuadrado. La atrofia muscular espinal tipo 1 es la versión más grave de la enfermedad, llegando a causar pérdida de las capacidades motoras y parálisis progresiva, razones por las que los recién nacidos afectados no superan, de media, los dos años de vida.

¿Qué es la atrofia muscular espinal tipo 1?

Ana Santillana (EFE)

Al igual que los otros tres grados de atrofias musculares, la tipo 1 se caracteriza por la "degeneración progresiva de las neuronas motoras", explicó hoy a Efe la neuropediatra del Hospital CUF de Lisboa Eulália Calado.

La atrofia es causada por una mutación en el SMN1 (neurona motora de supervivencia), que reduce los niveles de la proteína de SMN, imprescindible para el movimiento muscular.

Esta enfermedad, hereditaria y recesiva, puede ser detectada en un diagnóstico prenatal, sin embargo, si no hay un caso en la familia "no se cuestiona esa posibilidad", argumentó Calado.

La incidencia anual de esta atrofia es de uno por cada 10.000 bebés, aunque si los padres son portadores se puede llegar a una incidencia de uno por cada cuarenta; siendo, ligeramente, más frecuente en mujeres que en hombres.

En caso de no existir un diagnóstico previo, la dolencia -que no afecta a nivel cognitivo- se suele identificar "desde el primer mes", manifestó la doctora, y los bebés no superan "los tres años de esperanza de vida", confirma.

Los síntomas más comunes de la atrofia muscular espinal tipo 1 son debilidad muscular, falta de desarrollo motor, contracturas leves en codos y rodillas, ausencia de reflejos y dificultades para deglutir y alimentarse.

Otra de las secuelas para los bebés afectados deriva en las dificultades respiratorias, "causa mayor de muerte", alertó Calado.

Ante esto, la ventilación invasiva se plantea como un requisito indispensable, aunque los niños llevan así una vida "totalmente dependiente", lamentó la doctora.

Esta dificultad respiratoria "se puede solucionar con una punción lumbar", e, incluso, ya existen "algunos casos, en este momento", confirmó.

Hasta ahora, los bebés afectados habían sido tratados con el medicamento Spinorza, un fármaco encargado de "atrasar las copias de los genes más funcionales", relató a Efe el presidente de la Asociación Portuguesa Neuromuscular (APN), Joaquim Brites.

En cambio, el medicamento Zolgensma -con el que serán tratadas Matilde y otra bebé portuguesa gracias a que el Estado luso ha financiado el coste del fármaco- se encarga de reparar la célula, siendo administrado en una única dosis necesaria para la cura definitiva.

En comparación con Spinorza, Zolgensma es mucho más caro, pero, al estudiar las diversas dosis que se precisan con este primero, Zolgensma es "más rentable", aclaró Brites.

Por el momento, Zolgensma es el medicamento más caro del mundo, valorado en 1,9 millones de euros por el coste de su investigación.

Debido a la repercusión mediática del caso Matilde a lo largo de este verano, la Agencia Europea del Medicamento ha decidido agilizar el proceso de aprobación de Zolgensma.

En un futuro, se espera que el precio "baje", auguró Brites, pero habrá que saber qué laboratorios estarán disponibles para "copiar o comprar esta investigación", dijo.

Ante esta situación, la APN y sus socias europeas, reclaman una política mundial en la que haya una regulación "transnacional" para este tipo de medicamentos.