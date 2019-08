El cantante Soto Asa defiende a C. Tangana: "Están las gatas a la mínima para saltar al cuello"

Álvaro Soto, más conocido por su nombre artístico como Soto Asa, ha sido el primer cantante del mismo género que C. Tangana en salir al paso para defenderlo públicamente frente a las críticas que ha recibido por sus presuntas letras machistas, a raíz de la polémica abierta tras la cancelación de su concierto por parte del Ayuntamiento de Bilbao en la Semana Grande de la ciudad, después de argumentar el consistorio que se veían en “la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres”.

Ha sido en la entrevista realizada este jueves en Radio Ceuta Cadena Ser para el programa Hoy por Hoy, cuando, tras ser preguntado por su opinión acerca del papel de la censura a ciertos artistas por supuestas letras machistas, poniendo como ejemplo a C. Tangana, el cantante ceutí de música urbana ha optado directamente por defender directamente a este, afirmando que no es machista ya que “tiene temas a favor de la mujer”. Por el contrario, ha arremetido contra las mujeres que han pedido estos días la censura para C. Tangana afirmando que “están las gatas a la mínima para saltar al cuello”:

“¿Qué me estás diciendo que C. Tangana es machista? C. Tangana tiene temas a favor de la mujer. Es un tío que con hablar con él nada más que dos minutos sabes que no es nada machista. Pero claro, la gente quiere titulares, quiere polémica y están las gatas a la mínima para saltar al cuello cuando realmente los chavales no tienen ninguna mala intención con respecto a las mujeres. Faltaría más”.

Soto Asa / PROMO

A parte, Soto cree que no es necesaria la censura como método para luchar contra las letras machistas, ya por un lado, no entiende “la censura en pleno 2019”, y por otro, porque cree que no hay actualmente este tipo de letras que puedan denigrar a la mujer y que si las hubiera, ellos serían los primeros que no las harían progresar, afirmando que las mismas letras las hacen los hombres que las mujeres y que se están sacando de contexto ciertas frases aisladas de las canciones:

“Una persona cuando empiece a hacer letras machistas no va a hacer falta ni siquiera censurar. La misma gente, los mismos chavales van a decir ‘¿Esto qué coño es?’, esto no es sano. No hace falta que venga alguien de arriba y diga ‘esto no lo ponemos’, porque directamente desde abajo, los mismos que estamos aquí nos damos cuenta y no tira para adelante. El caso es que la gente se queda con pequeñas frases que hay en temas que pueden parecer machista, pero que no son para nada machistas.

El vacileo de los músicos

Hoy en día hay mujeres haciendo un reggaetón durísimo y las mismas frases que dicen los hombres se las dicen las mujeres a los hombres, y espero que ningún hombre se sienta ofendido. Al fin y al cabo, son frases sin ninguna maldad alguna, con un poco de vacileo. No hay que sacar las cosas de contexto como se sacan hoy en día. Están mirando la letra ‘chica’ para decirte ‘quítate de en medio’”.

Las polémicas declaraciones han surgido a raíz de ser preguntado acerca de si cree que debe censurar sus letras que puedan enaltecer el consumo de drogas, a lo que ha contestado que “los cantantes no somos profesores”: “La gente tiene que entender que para enseñar están los profesores. Yo cuento con que los chavales han salido de su casa educados como yo. Si les dicen que se tiren por un puente no deben ir y hacerlo” reconociendo, aun así, que sus letras “pueden influenciar a los chavales”. De todas formas, está tranquilo ya que “suele tratar las letras de forma positiva para que los chavales no salgan a la calle a malear”.