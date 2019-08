'Acento Robinson', el lado más humano del deporte

Acento Robinson, dirigido y presentado por Michael Robinson, es el programa de radio de la Cadena SER que intenta completar la información deportiva pero con historias que no aparecen en las páginas de los diarios deportivos ni en los titulares de la televisión.

El deporte es una metáfora de la vida, es la excusa perfecta para contar historias humanas y en Acento Robinson acercamos al oyente el lado más humano del deporte, enseñarles la trastienda de lo que sucede. El deporte nos pertenece a todos, si uno lo practica o simplemente es espectador, acaba tocando nuestra vida de una forma u otra.

Nuestros héroes están cosidos en los tejidos de nuestra sociedad, y si nos tomamos unos segundos para mirar con otro prisma, descubrimos historias increíbles, de individuos de carne hueso que ponen de relieve la dureza del deporte y el aprendizaje que este suscita. Cómo gestionan el éxito o el fracaso las dos caras de la misma moneda aplicables a todos los ámbitos de la vida.

En los medios de comunicación se habla demasiadas veces de quién ha ganado o ha perdido. En Acento Robinson pensamos que ganar y perder es algo relativo, hablamos con los ganadores y también con los que no han ganado; porque no ganar no es necesariamente perder, sólo ponerse en la línea de salida ya es ganar.

El hecho de medirse, aceptar el reto o competir dentro de un ámbito deportivo, resulta muy elegante y sobre todo es un ejercicio educativo; saber convivir con "los impostores que son el fracaso y el éxito y tratarlos con la misma indiferencia", enseña, te enseña a ser más persona aún si cabe.

Quizás la pregunta "¿por qué?" sea la más bonita del idioma. Cada vez que la utilizamos aprendemos, y cuanto más la utilizamos más entendemos. Nos comprometemos cada programa a preguntar ¿por qué?, así comprenderemos y entenderemos juntos tratando de hacer un templo al deporte en Acento Robinson.