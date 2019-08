Los sindicatos denuncian que Ryanair sondea a algunos trabajadores para saber si secundarán la huelga

Pese a que la legislación española reconoce el derecho de huelga como un derecho fundamental y a que el trabajador no tiene obligación de comunicar a la empresa de su decisión de secundar una huelga, Ryanair -como ya hiciera en las huelgas de 2018- ha comenzado a contactar a parte de sus tripulantes de cabina para conocer si estos pararán durante las diez jornadas de huelga anunciadas por los sindicatos en septiembre. "Los trabajadores designados para servicios mínimos, pueden recibir una comunicación para cubrirlos, pero el resto de trabajadores no pueden recibir este tipo de comunicación porque supone una intimidación al ejercicio de derecho de huelga. A mi juicio, este tipo de comunicación, vulnera el derecho individual de huelga", explica el Profesor Titular de Derecho del Trabajo en la UCM Jesús Lahera.

Las opciones de respuesta que ofrece la empresa son:

- Me inscribieron para trabajar el 1 de septiembre y asistiré al servicio como de costumbre.

- Estoy en la lista para trabajar el 1 de septiembre, pero no asistiré al servicio ya que tengo la intención de hacer huega

- No estoy en la lista para el 1 de septiembre, pero deseo ser voluntario para el deber de minimizar las molestias del cliente

- Estoy de vacaciones, pero deseo ser voluntario para el deber de minimizar las molestias al cliente.

Captura de pantalla de la encuesta. / USO

Desde USO-Ryanair, denuncian que no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, el año pasado, la inspección de trabajo sancionó a la aerolínea por varias infracciones graves y muy graves. Algo que, consideran, demuestra a la empresa no le importa si infringir la ley les sale económicamente rentable, por eso vuelve a cometer las mismas infracciones. "Es la manera de operar de esta compañía, que le importa muy poco lo que diga la ley. Lo importante es que no pierdan dinero y los vuelos salgan, y lo demás pues ya lo pelearán, o ya pagarán lo que tengan que pagar", explica su portavoz Ernesto Iglesias, que apunta que la aerolínea ya tuvo problemas similares en las jornadas de huelga llevadas a cabo por los trabajadores en Portugal, en las que la compañía, asegura, llevó a trabajadores ingleses

Pese a ello, aseguran, denunciarán este comportamiento ante la inspección de trabajo, como ya lo han hecho en ocasiones anteriores.

Por su parte, fuentes de la compañía en España reconocen no tener constancia de estas comunicaciones, aunque aseguran que ya se han puesto en contacto con la sede central para mantenerse informados de la situación.