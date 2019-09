Djokovic se retira por lesión: el US Open busca un nuevo rey

Crónica de una muerte anunciada. Después de vencer al argentino Juan Ignacio Londero para pasar a tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic reconocía frente a la prensa que arrastraba una lesión en el hombro desde hacía cerca de dos semanas: "Me ha estado molestando desde hace ya casi dos semanas. Ha estado fluctuando mucho, con más dolor o menos".

De hecho, en esa misma rueda de prensa, el tenista serbio reconocía que hubo un instante en el que no sabía si iba a poder terminar el partido. A pesar de que dos días más tarde se imponía al estadounidense Denis Kudla con facilidad, no ha podido repetir machada frente a Stanislas Wawrinka en el partido de octavos de final, donde ha tenido que retirarse como consecuencia de los dolores.

Djokovic se retira en el tercer set



🎾😢 ¡Se retira Novak Djokovic!



El hombro le impidió seguir compitiendo en el tercer set y así se despide del #USOpenEurosport



Lo pudiste seguir en E1 y Eurosport Player 📺: https://t.co/BR6wSK3fO2 pic.twitter.com/OdMfzneqSq — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2019

Después de recibir el beneplácito de su equipo médico para jugar la madrugada de este lunes, el número 1 del mundo decidió defender su título contra el suizo Wawrinka en la pista central Arthur Ashe Stadium. Después de caer en el primer set por 6-4, el serbio arrancaba el segundo con un 4-1 a su favor. Sin embargo, Wawrinka pudo darle la vuelta al partido para imponerse en por 7-5.

Tras el inicio del tercer set, y después de cometer una doble falta cuando iba perdiendo 2-1, Djokovic comenzó a mover su cabeza, caminó hacia el juez de silla, y le confesó que no podía continuar. Tras una hora y 46 minutos de partido, el partido caía de la mano del suizo por 6-4, 7-5 y 2-1. Mientras tanto, el número 1 abandonaba la pista central entre los silbidos de un sector de la pista.



"El dolor ha sido constante durante semanas"

Después de finalizar el encuentro, el tenista ha reconocido que ha tenido que abandonar porque ya no podía más: "El dolor ha sido constante durante semanas. Algunos días más altos, algunos días con menos intensidad y obviamente tomando diferentes cosas para eliminarlo al instante". Sin embargo, y a pesar de reconocer que no sentía apenas dolor durante su encuentro contra Kudla, los dolores han vuelto para el partido de octavos de final: "El tratamiento, a veces funciona y otras no. Simplemente el propio cuerpo te dice cuando ya no puedes seguir más".

"Es frustrante. Muy frustrante. Obviamente no soy el primero, ni el último jugador que se lesiona y se retira de uno de los eventos más importantes del tenis", ha explicado Djokovic. No obstante, reconoce que la vida continúa: "Obviamente estoy en medio de una situación desafortunada, y tengo que, ya sabes, sufrir las consecuencias de eso. Y como dije, no soy el primero ni el último al que le sucede". Por lo tanto, el US Open continúa sin el vencedor de la última edición. Vía libre para Roger Federer y Rafa Nadal, quienes podrían sumar un nuevo Grand Slam a sus vitrinas.