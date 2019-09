Podemos insiste en un gobierno de coalición "en septiembre o en diciembre"

Noelia Vera, portavoz de Unidas Podemos, ha reaccionado a la propuesta de las 300 medidas del PSOE con la misma oferta que la formación morada puso sobre la mesa tras las elecciones del 28 de abril: negociar un gobierno de coalición.

"Si nos sentamos a hablar con el PSOE es para hablar de un gobienro integral que incluya programa y estructuras de gobierno. Un gobierno solo del PSOE no funciona. No con estas mayoría. Ya lo demostramos con la moción de censura. Me gustaría que le preguntaran a Pedro Sánchez si prefiere elecciones o que la situación en este país ha cambiado", ha declarado la portavoz.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de Coordinación de Podemos, celebrada esta mañana, Noelia Vera , se ha referido también al intento del PP de abrir una candidatura conjunta con Ciudadanos y Vox bajo el nombre de España Suma como prueba de que el próximo gobierno será de coalición, de izquierdas o de derechas, en septiembre o en diciembre, y de que “el único que parece no haber entendido” esta evidencia es el y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Lo hizo en la rueda de prensa posterior a la reunión del C, en la que interpretó que este supuesto futuro de coalición “lo ha entendido hasta el PP”, cuyo presidente, Pablo Casado, “está intentando trazar un proyecto que sume a las derechas”, en alusión a la citada iniciativa España Suma. “La coalición va a ser la fórmula del próximo gobierno”, ha deducido.

La portavoz de Podemos ha afeado que es "irresponsable" dejar la negociación en septiembre también para las últimas 48 horas. "Tenemos tiempo para ello, pero si siguen apurando, a lo mejor no", ha advertido, aunque conjeturando otra posibilidad: "Si es que no nos vamos a elecciones porque el PSOE lo ha decidido".

“Va a haber que llegar a un acuerdo, quiera (el PSOE) hacerlo antes o quiera hacerlo después”, ha dicho Vera, preguntando: “¿Para qué dejarlo a noviembre si lo podemos resolver ahora?”.

En esa línea, ha desdeñado la interpretación del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, de que el nuevo escenario político no aboca a gobiernos de coalición, sino a un Ejecutivo que no tenga mayoría absoluta y que tenga que negociar cada medida en el Parlamento. “Es darle una vuelta a la tortilla que denota falta de intencionalidad por su parte de llegar a un acuerdo”, ha lamentado la portavoz, insistiendo en que “un Gobierno en solitario es inestable”.

Preguntada finalmente por la posición del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, de quien se ha especulado que podría ejercer de mediador entre el PSOE y Podemos, Vera ha contestado que “no lo es”, pues “está posicionado en uno de los equipos”, dado que es “una de las patas fundamentales de Unidas Podemos”.