Paco Alcácer, sobre su falta de continuidad: "Cuando salí del Valencia al Barcelona hubo un cambio muy grande de minutos"

El delantero de la selección española y del Borussia Dortmund Paco Alcácer analizó este miércoles en rueda de prensa el próximo partido del combinado nacional ante Rumanía.

"La temporada pasada no tuve mucha continuidad y tuve lesiones, pero si no vengo no tengo que comerme la cabeza. Hay muchos jugadores que lo están haciendo bien en sus clubs y para el seleccionador es muy complicado", comenzó afirmando.

"Veo a Robert Moreno con bastante ilusión y confianza; la relación con el vestuario es muy buena y positiva y es fácil tener una relación con él", consideró al respecto del estreno del seleccionador como sustituto oficial de Luis Enrique.

"Cuando salí del Valencia al Barcelona hubo un cambio muy grande de minutos y aquí los jugadores que vienen es porque tienen minutos con sus clubs y lo hacen muy bien en el campo; el que no tiene minutos lo tiene muy complicado para venir", explicó al respecto de sus ausencias con el equipo nacional y su "falta de continuidad".