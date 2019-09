El helicóptero de La Vuelta descubre una plantación de marihuana en una azotea

La realización de La Vuelta ha sido clave para desmantelar una plantación de marihuana en una azotea de la localidad barcelonesa de Igualada. Todo ello gracias a las imágenes captadas por el helicóptero de la organización, que mostró en vivo y en directo cómo unos vecinos del edificio llevaban varios años trabajando en el cultivo de estas plantas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado durante la octava ronda de la vuelta ciclista a España, que unía Valls e Igualada. Una etapa que no pasará a la historia por la victoria del alemán Nikias Arndt tras imponerse en un sprint a sus compañeros de escapada, sino por ser la etapa en la que la organización descubrió una plantación de marihuana.

Los vecinos han escapado sin dejar rastro

Según recoge el diario Ara, las imágenes aéreas de la retransmisión televisiva que desvelaron el secreto corresponden al paso del pelotón por la calle Lleida, donde los ciclistas afrontaban el último kilómetro de la prueba. Tras finalizar la misma, las imágenes captadas por Televisión Española se hicieron virales y las personas que reaccionaban a este insólito suceso se contaban por miles.

Tres días más tarde, el martes 3 de septiembre, los Mossos d'Esquadra se personaron en la vivienda. Sin embargo, tras acceder a la misma, se encontraba completamente deshabilitada y sin ningún mueble. Según cuentan los vecinos del bloque, quienes avisaron a la policía local para informar sobre el suceso, los ocupantes de la vivienda la habían vaciado y habían sacado a la calle todos los muebles antes de marcharse sin dejar rastro.

Los Mossos continúan tratando de esclarecer los hechos

No obstante, las plantas de marihuana seguían en el mismo lugar. Tras acceder a la vivienda, los Mossos d'Esquadra decomisaron unas 40 plantas, pero no practicaron ninguna detención al no poder verificar a quién pertenecían. Tras abandonar la vivienda, y buscar en los contenedores cercanos en busca de cualquier pista, los agentes encontraron algunas pertenencias de los sospechosos, quienes tiraron lo que no pudieron llevar antes de escapar de la ciudad.

Por lo tanto, los Mossos d'Esquadra continúan tratando de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los sospechosos. En caso de que sean detenidos, los propietarios de las plantas podrían enfrentarse a una falta administrativa grave, que conlleva una multa de entre 601 y 30.000 euros por cometer "actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público". Sin embargo, la normativa es bastante ambigua, por lo que no está claro cuál podría ser la sanción por la plantación casera.