El timo de WhatsApp en el que no debes caer: si recibes este mensaje, ni caso

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado, a través de su página web, de un timo recurrente que ha vuelto a brotar durante las últimas semanas. Se conoce como el timo de verificación de WhatsApp y tiene como objetivo hacerse con tus datos personales. Desde los números de terceros contactos para seguir atacando hasta tus conversaciones.

Un caso de phising en toda regla que comienza con un mensaje similar al que envía WhatsApp cada vez que configuras la aplicación en un teléfono nuevo, mediante el que la plataforma de mensajería instantánea vincula la aplicación a tu número de teléfono. En este mensaje aparece un código de WhatsApp, un enlace para verificar el número y un mensaje claro: "No compartas este código con nadie".

No caigas en la trampa



Así es el mensaje que podrías recibir. / OCU

Si no has solicitado la verificación de WhatsApp, y has recibido este mensaje, han podido pasar dos cosas: que alguien haya metido por error tu número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta o que alguien esté intentando robar tus datos. Ya sea por una razón o por la otra, si recibes este mensaje, te recomendamos que no le hagas ni caso.

Si pinchas sobre el enlace, estarás dando acceso a tu WhatsApp a alguien que comenzará a recibir todas tus conversaciones. También perderás el acceso a la plataforma, tal y como te confirmará la compañía a través de un nuevo mensaje: "Tu número de teléfono ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de teléfono de WhatsApp en un teléfono diferente".

¿Has caído en la trampa? Así puedes solucionarlo

En caso de hayas pinchado sobre el enlace, sospechoso cuanto menos debido a su URL, habrás caído en la trampa. Sin embargo, salir de la misma es bastante sencillo. Para evitar que terceras personas continúen aprovechándose de tus datos, tan solo tendrás que pulsar una vez más sobre el botón 'Verificar'. De esta manera, no solo volverás a recuperar tu cuenta de WhatsApp, sino que impedirás que el atacante vuelva a hacerse con tus datos.

Para no caer en la trampa, desde la OCU recomiendan verificar la URL que hayas recibido antes de pulsar sobre la misma y, sobre todo, activar la verificación en dos pasos de WhatsApp. De esta manera, cualquier intento de verificación de tu número de WhatsApp requerirá de un número PIN de seis cifras, por lo que será mucho más difícil acceder al mismo.