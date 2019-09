Nuevas denuncias de acoso sexual contra Plácido Domingo

Plácido Domingo vuelve a estar en el punto de mira. Nuevos testimonios hechos públicos por Associated Press acusan al tenor español de acoso sexual o comportamiento inapropiado. Las denuncias provienen de 11 mujeres. Uno de los nombres propios es el de Angela Turner Wilson que ha explicado su experiencia. Es cantante de ópera y lo que cuenta ocurrió una noche en Washington entre 1999 y el 2000.

Según explica, estaba junto a Plácido Domingo cuando momentos antes de una actuación se estaban maquillando juntos. Entonces, él se levantó de su silla, se detuvo detrás de ella y le puso las manos sobre los hombros. Mientras le miraba en el espejo, él deslizó sus manos y agarró su pecho desnudo. “Me dolió”, relata Wilson a The Associated Press. “No fue gentil. Me tocó a tientas”. La cantante explica que Domingo luego se dio la vuelta y se alejó, dejándola atónita y humillada.

Angela Turner Wilson ha sido la única de las mujeres que hablaron con Associated Press que han revelado su identidad. Las otras pidieron el anonimato porque todavía trabajan en la industria y dijeron que temían recriminaciones en un mundo dominado por Domingo y otros hombres poderosos.

Denuncias anteriores contra Plácido Domingo

Varias personas que han trabajado en el departamento de vestuario de la Ópera de Los Ángeles, donde Domingo ha estado en varias ocasiones desde la década de 1980, aseguraron que su comportamiento entre bastidores era conocido y que la gerencia había sido consciente de ello durante años.

Estas nuevas denuncias se producen después de que el 13 de agosto numerosas mujeres acusaron a Domingo de acoso sexual y hasta de dañar a veces sus carreras si lo rechazaban.

En esta ocasión, el cantante, de 78 años de edad, respondió a las acusaciones y alegó que las conductas comunes de otras épocas son muy inadecuadas a día de hoy. "Los baremos por los que hoy nos medimos, y debemos medirnos, son muy distintos de cómo eran en el pasado", ha añadido el cantante, que ha calificado las denuncias de "dolorosas" e "imprecisas" asegurando que siempre pensó que las relaciones fueron consentidas.