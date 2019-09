Crítica | 'El nudo': un culebrón de alto standing

La primera vez que escuchamos hablar de 'El nudo' de manera oficial fue a finales de mayo en una nota de prensa en la que Atresmedia afirmaba que esta nueva serie para el prime time de Antena 3 había arrancado sus grabaciones, con Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón como protagonistas. También apuntaba varios datos, como que sería el nuevo thriller de su catálogo tras 'Matadero' y que su historia ya había sido testada internacionalmente, pues se trata de la adaptación de la exitosa ficción argentina 'Amar después de amar'. ¿Su premisa? "La historia de dos parejas que, víctimas del destino, se cruzan para vivir un amor prohibido".

Este miércoles, 4 de septiembre, Atresmedia ha estrenado en el FesTVal de Vitoria su nueva serie original y una de sus grandes apuestas para este curso que arranca, aunque con una importante novedad desde aquel comunicado. Y es que, finalmente, 'El nudo' no será para Antena 3, sino para Atresplayer Premium, la plataforma del grupo que próximamente apostará por una oferta de contenidos originales y de producción propia. Es uno de los proyectos recientes más importantes de la casa y precisamente esta serie intentará servir como su principal reclamo.

Roma no se construyó en dos días. Tampoco Netflix. Y si Atresplayer quiere seguir el mismo camino bien saben sus responsables que tendrán que hacer un esfuerzo titánico para que su plataforma tenga un catálogo completo y competitivo en la guerra del streaming. Con 'El nudo', de momento, no van a ganar nuevos suscriptores. Pero no exagero ni un ápice si digo que esta serie producida por Diagonal TV es uno de los estrenos más interesantes que se han presentado en el Festival de Televisión.

Culebrón de calidad

'El nudo', gracias a Dios, no es ese manido thriler que busca al asesino o a la niña desaparecida. 'El nudo' es más bien un thriller con tintes culebronescos en el que se dan cita los deseos y los misterios ocultos de dos familias unidas por sus matriarcas, pero diferenciadas por su chequera. Por un lado, tenemos a una familia poderosa que vive rodeada de lujos y mentiras. Por otro, a una familia de clase media acomplejada por su estatus. A través de esas dos familias observamos lo que hace el poder a los que ya lo tienen y lo que hace a los que lo ambicionan, con un romance prohibido que terminará en un accidente de coche que pondrá en jaque la presunta estabilidad y unidad de ambos clanes.

Y digo terminar porque 'El nudo', y aquí uno de sus puntos fuertes de la serie, tiene dos líneas narrativas muy marcadas: un presente en el que la investigación policial va destapando las mentiras de estos dos matrimonios; y un pasado donde se conocerá cómo surgió esa historia de amor. Esta última vía de narración, además, va acompañada de un divertido y efectivo recurso en el que unos personajes muy secundarios aparecen mirando a cámara a modo documental para aportar datos interesantes de los protagonistas y dar, de paso, otro entendimiento a la historia. Chismosos y chismosas que le hablan de tú al espectador para contar los entresijos más sucios (y divertidos) de la trama.

Una serie hipnótica

'El nudo' no ofrece nada nuevo, pero tampoco es su intención. No obstante, todos estos elementos narrativos de los que hablo, junto a un cuarteto protagonista muy solvente (Natalia Verbeke y Cristina Plazas están estupendas) y una factura visual impecable (diría que es una de las series de Antena 3 más efectivas en este sentido), hacen de 'El nudo' una serie hipnótica y tremendamente entretenida. En definitiva, un placer culpable de calidad con el que pasar el rato sin romperte la cabeza.