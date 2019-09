Lo de Messi es de estas cosas que cuando te las cuentan no te las puedes creer

Messi puede irse gratis de temporada. La gran noticia de este jueves ocupó el tablero mediático en el plano deportivo y de ello habló Manu Carreño en 'El Larguero'.

"A mí me cuesta creerlo. No digo que me crea la información, que me le la creo a pies juntillas porque es así", reconoció el director de 'El Larguero'.

"Es de estas cosas que cuando te las cuentan no te las puedes creer. No me puedo creer que Bartomeu en la última renovación de Messi le hiciese firmar el contrato para hacerse la foto pero que el argentino exigiese una cláusula con la que pudiese irse donde le diera la gana cada final de temporada", señaló Carreño.

"¿Esto lo sabían los socios del Barça? Pues ya lo saben", concluyó.