El tío y ex entrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha pasado por Carrusel Deportivo el día antes de la final del US Open que jugará el tenista balear frente a Medvedev este domingo.

“Creo que Rafael fue superior en todo momento a Berrettini, tuvo sus bolas de break en el primer set y no convirtió ninguna, porque él las jugó muy bien también, pero él no tuvo ni una sola bola de break en los tres sets. Hubo un momento que el italiano se puso 4-0 en el tie break y parecía que tenía muy encaminado el primer set. En aquel momento Rafael jugó a muy buen nivel”, ha dicho Toni Nadal sobre el encuentro de semifinales.

Toni Nadal ha sorprendido al mostrar hasta que punto llega la autocrítica de Rafa Nadal, tras el gran partido que disputó en semifinales. El exentrenador habló con él tras el encuentro y así lo ha contado en Carrusel: “Rafael ha jugado intermitentemente, mi sensación es que recuperó la estabilidad en el partido de ayer. Me dio la sensación de que lo hizo muy bien, pero él, que es bastante crítico consigo mismo, me dijo que no tuvo esa sensación, pero la realidad es que en los momentos importantes jugó muy bien y recuperó su nivel. Creo que durante este US Open ha tenido momentos buenos y brillantes, pero le ha faltado un pelín de continuidad”, ha sentenciado Toni Nadal.

Cuestionado sobre el rival de Nadal en la final, Medvedev, que lleva 20 victorias en las últimas seis semanas, ha analizado: “Es el menos conocido de la nueva generación, no demasiado carismático, con un juego y una pose en la pista poco ortodoxa, pero es un grandísimo jugador, muy completo. Creo que Rafael tiene que ir con cuidado de no caer en la telaraña suya. Debe intentar marcar el ritmo del partido en todo momento y estar atento para intentar entrar en todo momento con un golpe paralelo sobre su drive”.