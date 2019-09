El exfutbolista y colaborador de la Cadena SER, Álvaro Benito, comentó esta madrugada en el sanedrín de exfutbolistas de El Larguero uno de los momentos más destacados de su vida profesional. Ante la pregunta de cuál fue el momento en el que sintió más adrenalina, y si lo hizo en el fútbol o en la música, Benito no dudó en afirmar que "como la sensación de mi primer gol en el Bernabéu, que además era mi primer gol en Primera División, no he sentido nada parecido".

"Una explosión de toda la vida", describió, relatando que "llevas esperando ese momento toda la vida, es como sentir que todo ha tenido sentido, que todos los años que llevas luchando tú y tu familia explotan en un momento, como que te sientes ya parte de eso, que has aterrizado en algún lado". "Yo no he sentido nada parecido", ratificó

En cuanto a la comparación con sus éxitos musicales, el que fuera cantante de Pignoise valoró que "es diferente", explicando que "yo siempre pongo el punto de distinción en que el fútbol también tiene mucha parte de sufrimiento". "Las satisfacciones van multiplicadas a la enésima potencia, cuando vas a casa después de un buen partido vas volando", puso como ejemplo.

"La vida del músico es más divertida, vas a cantar donde sabes que la gente va a disfrutar, a cantar tus canciones", argumentó, considerando que en los conciertos "tú vas a repetir un repertorio". "Me cuesta compararlo, pero no hay nada como las satisfacciones que te da el fútbol... cuando te las da", concluyó en su reflexión.