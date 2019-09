DIRECTO | Rivera: "El señor Sánchez ha estado seis meses descontrolado"

"España necesita grandes transformaciones, que haya consenso y que los partidos abandonen el bloqueo para respetar lo que los españoles votaron el 28 de abril ", ha pedido el presidente en funciones durante su comparecencia en el Congreso para explicar los últimos consejos europeos. Es la primera referencia que hace a las dificultades para ser investido, a los 40 minutos de que iniciase su primera intervención en el Pleno del Congreso.

Sánchez ha pedido a los partidos principales de la oposición, esto es a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, a que reflexionen sobre sus posiciones mirando a Europa, donde los comicios europeos de mayo arrojaron también una "aritmética compleja", que no impidió acordar el reparto de poder en las instituciones comunitarias. Pero el líder del PP, Pablo Casado, no parecía haber cambiado de parecer de cara a la investidura: "Lo único que ha hecho bueno es mantener los presupuestos del PP. Su Gobierno es vacío. España no merece unas nuevas elecciones pero tampoco un presidente como usted", ha sentenciado durante su intervención.



"Nos importa el futuro de Europa. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de lo que está en juego", ha dicho Sánchez que ha alertado contra "las fuerzas que solo conocen el marco del conflicto y que condicionan el lenguaje". Ha dicho que "no podemos negar la amenaza de retroceso de las fuerzas contrarias a la Unión Europea".

El presidente del Gobierno ha hablado del Plan Estratégico Europeo, la hoja de ruta de la UE para los próximos cinco años que incluye desde las becas Erasmus hasta la emergencia climática sobre lo que ha hecho hincapié y ha destacado la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para frenar el cambio climático. "Somos europeos por vocación y por convicción", ha dicho para defender que hay que impulsar un plan de inversiones sostenibles para "ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en 2050".

"Cuando el gobierno francés y los medios franceses dicen que miran a España en cómo combatir el feminicidio, me siento orgulloso", ha afirmado el presidente.

"España está preparada para un brexit sin acuerdo"



Pedro Sánchez ha insistido en que España está preparada para el peor de los escenarios en el caso de que el Reino Unidos abandona la Unión Europa sin un acuerdo. "El Reino Unido se ve sometido a un bloqueo completo. El primer ministro rechaza el acuerdo y quiere llegar a toda costa al 31 de octubre a un brexit duro. Las instituciones europeas han actuado de buena fe. Yo quiero rendir tributo a otros gobiernos que empezaron esta negociación. Ahora no cabe ningún otro acuerdo con el Reino Unido, no caben más concesiones", ha expresado.

España apoyará a los españoles en el Reino Unido, ha dicho antes de añadir que en caso de que la oposición británica haga imposible la salida ordenada, "estamos preparados para un brexit sin acuerdo".

Sesión de control

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se enfrenta en el Congreso a su primer Pleno de control de la legislatura, donde contestará a las preguntas que le dirigirán los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos sobre la situación de bloqueo político en que se encuentra inmersa España desde hace cuatro meses y medio. Y lo hará un día después del fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos que acerca la posibilidad de unas nuevas elecciones.

Los miembros del Ejecutivo no se sometían al control de la oposición desde el pasado febrero, cuando se celebró el último Pleno antes de la disolución de las Cortes Generales con motivo del adelanto de las elecciones generales del 28 de abril.

Antes del paréntesis estival, PP, Ciudadanos y Vox ya intentaron que se celebrara un Pleno del control al Ejecutivo alegando la sentencia del Tribunal Constitucional que, tras la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a someterse a preguntas orales de la oposición mientras estuvo en funciones, dictaminó que pese a no tener plenos poderes, el Ejecutivo puede ser controlado por el Congreso.

Pero finalmente Sánchez y sus ministros afrontan por primera vez a un Pleno de control a menos de dos semanas de que se cumpla el plazo para convocar nuevas elecciones. En concreto, habrá nuevos comicios si el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE no consigue ser investido a más tardar el 23 de septiembre.