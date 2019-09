Brexit: no habrá acuerdo sin control UE en Irlanda del Norte ni prórroga por miedo / ()

No haría falta que volvieran a fijar posición porque la definieron antes de ir a elecciones pero vista la actitud del gobierno británico bajo el controvertido liderazgo de Boris Johnson, los euros quieren volver a precisar las condiciones de lo que pueden aceptar en las negociaciones.

“Aquí peleamos y discutimos por muchas cosas pero en el Brexit tenemos una posición única y de consenso”, ha dicho el nuevo presidente, el italiano David Sassoli a modo de introducción en un comparecencia en la sala de prensa de Bruselas con la que abre el curso político.

Y los grupos políticos han redactado una resolución de consenso que resume las posiciones comunes de populares, socialistas, liberales, verdes y GuE. Un texto que será aprobado la semana que viene tras un nuevo debate en el pleno.

El texto precisa que “no habrá acuerdo sin backstop” es decir sin control europeo sobre las mercancías en el territorio de Irlanda del Norte, según ha explicado Sassoli, precisando que el Parlamento Europeo puede aceptar la modificación del texto final pactado con Theresa May pero “para volver a la primera propuesta UE”, la que fija como zona de aplicación de la legislación europea el territorio de Irlanda del Norte en lugar de todo el territorio británico que fue aceptado a demanda de May, cuyo objetivo era evitar que una parte del territorio británico quedara jurídicamente segregado del resto.

Los grupos políticos también advierten que la prórroga “está sujeta a condiciones”. Condiciones fijadas claramente en el texto que ha presentado Sassoli: “elecciones, un referéndum o la retirada del artículo 50”, por entender que no merece la pena alargar el proceso si no hay voluntad de soluciones claras aún a riesgo de una ruptura no pactada.

“Estamos abiertos a estudiar las propuestas que aporte el Reino Unido pero hasta el momento no hemos visto nada”, ha confirmado el Presidente de las Eurocámara tras una reunión de la Conferencia de Presidentes con el negociador europeo al que la posición de los grupos políticos puede servirle de instrumento antes las amenazas de Boris Johnson.