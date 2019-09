El Supremo inadmite la querella de un condenado de Púnica contra Manuel Moix

El Tribunal Supremo ha decidido inadmitir la querella que uno de los condenados en la trama Púnica y absuelto en el 'caso espías', el guardia civil José Luis Caro Vinagre, interpuso contra el exfiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix. Los jueces califican de "infundada" la querella que acusaba a Moix de beneficiar al Partido Popular en la tramitación de la causa sobre supuesto espionaje político en el seno de la administración regional madrileña.

La querella le atribuyó delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y falsedad documental: acusaba Caro Vinagre a Moix de cometer "múltiples irregularidades" durante la gestión del proceso. Según el agente, Moix orquestó una acusación falsa contra ellos, aunque la Fiscalía pidió su absolución durante el juicio.

El Tribunal Supremo, con Andrés Martínez Arrieta como ponente, ha optado por seguir el criterio de la Fiscalía e inadmitir la querella al entender que "atendiendo a los hechos que se relatan en la querella y realizado el examen de las diligencias de investigación se acredita lo infundado de la querella".

Los jueces entienden que no hay atisbos de delito en la actuación de Moix durante la larga tramitación del caso y añaden que "no puede tener acogida en el ordenamiento jurídico la pretensión de derivar al circuito de justicia penal cualquier decisión adoptada por el Ministerio Fiscal dentro del ejercicio de su actividad, porque no coincida con las opiniones, ideas o creencias de los que no las compartan".