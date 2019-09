La reina Letizia abronca a uno de sus guardaespaldas: "No me has avisado"

La reina Letizia acudía a la inauguración de la exposición "El viaje más largo" sobre el viaje alrededor del globo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano cuando ocurrió un suceso insólito que ha incendiado las redes sociales.

A la salida del acto, Letizia se acercó a saludar al público y se trastabilló con un desnivel que había en el suelo. Rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, la reina fue recibida al grito de "¡guapa!" y "¡vivan los reyes!", pero la euforia se truncó por las palabras que dedicó a uno de sus guardaespaldas que, aparentemente, no cumplió su función de proteger a la soberana.

"No me has avisado del escalón", le espeta a uno de los uniformados. "Y casi me mato", continúa. En ese momento, le coge del brazo y le señala. "¿No habías visto el escalón?", le dice con seriedad. Después sigue diciendo algo, pero es inaudible. En todo momento el guardaespaldas mantuvo silencio y continuó en el cerco de seguridad.

Un acto de alta representación

En el acto han estado presentes otras personalidades como Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Cultura, José Guirao.

Calvo ha avanzado en ella la modificación del real decreto que regula la composición de la comisión de conmemoración de la gesta para ampliar un año su vigencia (concluía en diciembre de 2020) e incorporar como miembros natos a los gobiernos autonómicos especialmente ligados a este viaje.

Así, formarán parte de la misma los gobiernos de Andalucía (de donde partió y a donde regresó la expedición), de Castilla y León (el viaje fue impulsado por la Corona de Castilla) y del País Vasco (Juan Sebastián Elcano era natural del municipio guipuzcoano de Getaria).

Tras esa reunión, los reyes se han desplazado al Archivo General de Indias para inaugurar la exposición, uno de los principales eventos con motivo de la conmemoración de los 500 años del viaje de Magallanes y Elcano. A sus puertas han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.